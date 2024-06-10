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邊荷律獻出第1次！來台首次SOLO跳「GFRIEND組曲」　本人親曝原因

▲中信兄弟韓籍女神邊荷律昨（9）日獻出來台第一次，在舞台上SOLO演出，大跳「GFRIEND組曲」掀起一波回憶殺，她本人也在演出後收到大量Buddy們的感謝私訊，邊荷律特地透過IG廣播專區，透露自己從GFRIEND出道就十分喜歡她們，因此特地選她們的組曲在台上表演，致敬GFRIEND。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲中信兄弟韓籍女神邊荷律昨（9）日獻出來台第一次，在舞台上SOLO演出，大跳「GFRIEND組曲」掀起一波回憶殺，她本人也在演出後收到大量Buddy們的感謝私訊，邊荷律特地透過IG廣播專區，透露自己從GFRIEND出道就十分喜歡她們，因此特地選她們的組曲在台上表演，致敬GFRIEND。（圖／翻攝自邊荷律IG）

記者張一笙／綜合報導

中信兄弟韓籍女神邊荷律昨（9）日在台中洲際棒球場應援舞台上帶來SOLO表演，並選擇前韓國女團「小女友」GFRIEND（여자친구）的經典舞台組曲，一連3首歌讓不少Buddy（GFRIEND粉絲名）們都感動表示：「根本回憶殺！」而邊荷律本人也親自在IG廣播專區，親自曝光選擇「GFRIEND經典組曲」的原因，一時間吸引將近2000人按讚。

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▲邊荷律昨日在台中洲際棒球場應援舞台上，身穿學生服，帶來韓國知名女團GFRIEND的經典組曲，掀起一波回憶殺。（圖／讀者提供）
▲邊荷律昨日在台中洲際棒球場應援舞台上，身穿學生服，帶來韓國知名女團GFRIEND的經典組曲，掀起一波回憶殺。（圖／讀者提供）
由GFRIEND銀河、信飛及嚴智等3名前成員組成的女團VIVIZ昨日展開世界巡演首站，第一站就選在台北國際會議中心（TICC）開唱，吸引超過3000人朝聖。無獨有偶，在台中洲際棒球場的韓籍啦啦隊女神邊荷律，昨日也迎來自己來台灣加盟中信兄弟Passion Sisters以後，首次的SOLO舞台演出。

只見邊荷律身穿學生服，先是帶來GFRIEND出道曲〈Glass Bead〉，音樂一下就有不少粉絲們傳出驚呼聲，接著又帶來〈Time For The Moon Night〉以及神曲〈Rough〉，讓不少Buddy們馬上就意會到，原來邊荷律精心準備的舞蹈是「GFRIEND組曲」。

▲邊荷律一連帶來三首小女友經典歌曲〈Glass Bead〉、〈Time For The Moon Night〉以及神曲〈Rough〉，讓不少粉絲十分感動。（圖／讀者提供）
▲邊荷律一連帶來三首小女友經典歌曲〈Glass Bead〉、〈Time For The Moon Night〉以及神曲〈Rough〉，讓不少粉絲十分感動。（圖／讀者提供）
邊荷律則是在IG廣播專區中，親自解釋自己之所以選擇「GFRIEND組曲」的原因：「因為我也是從GFRIEND出道開始就喜歡到現在，邁入第9年的Buddy，所以才選了這些音樂，能和大家一起分享這份想念真是太好了！」

不少粉絲看完以後，紛紛表示：「小女友直拍耶」、「一定要收藏 ， 太經典了」、「小編的小女友組曲大串燒，身為巴底看到快哭了」、「邊荷律這次選很適合她的小女友風格，大大加分」、「剛在台北看完VIVIZ演唱會，又看到小邊跳小女友組曲，今天太幸福了」。

▲邊荷律親自在IG廣播專區中，透露自己選擇「GFRIEND組曲」當作表演曲目的原因。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲邊荷律親自在IG廣播專區中，透露自己選擇「GFRIEND組曲」當作表演曲目的原因。（圖／翻攝自邊荷律IG）

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