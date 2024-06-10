邊荷律獻出第1次！來台首次SOLO跳「GFRIEND組曲」 本人親曝原因
中信兄弟韓籍女神邊荷律昨（9）日在台中洲際棒球場應援舞台上帶來SOLO表演，並選擇前韓國女團「小女友」GFRIEND（여자친구）的經典舞台組曲，一連3首歌讓不少Buddy（GFRIEND粉絲名）們都感動表示：「根本回憶殺！」而邊荷律本人也親自在IG廣播專區，親自曝光選擇「GFRIEND經典組曲」的原因，一時間吸引將近2000人按讚。
記者張一笙／綜合報導
由GFRIEND銀河、信飛及嚴智等3名前成員組成的女團VIVIZ昨日展開世界巡演首站，第一站就選在台北國際會議中心（TICC）開唱，吸引超過3000人朝聖。無獨有偶，在台中洲際棒球場的韓籍啦啦隊女神邊荷律，昨日也迎來自己來台灣加盟中信兄弟Passion Sisters以後，首次的SOLO舞台演出。
只見邊荷律身穿學生服，先是帶來GFRIEND出道曲〈Glass Bead〉，音樂一下就有不少粉絲們傳出驚呼聲，接著又帶來〈Time For The Moon Night〉以及神曲〈Rough〉，讓不少Buddy們馬上就意會到，原來邊荷律精心準備的舞蹈是「GFRIEND組曲」。
邊荷律則是在IG廣播專區中，親自解釋自己之所以選擇「GFRIEND組曲」的原因：「因為我也是從GFRIEND出道開始就喜歡到現在，邁入第9年的Buddy，所以才選了這些音樂，能和大家一起分享這份想念真是太好了！」
不少粉絲看完以後，紛紛表示：「小女友直拍耶」、「一定要收藏 ， 太經典了」、「小編的小女友組曲大串燒，身為巴底看到快哭了」、「邊荷律這次選很適合她的小女友風格，大大加分」、「剛在台北看完VIVIZ演唱會，又看到小邊跳小女友組曲，今天太幸福了」。