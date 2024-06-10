樂天邱丹酒駕自撞！盤點中職「酒駕肇事」　楊家維斷送職棒生涯

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2021年10月：統一獅隊的楊家維酒駕肇事，撞上一輛貨車，雖然當下無人傷亡，但酒測值高達1.03，當時聯盟祭出罰款48萬並禁賽40場，最終楊家維被統一獅開除，因而結束職棒生涯。
2020年6月：統一獅隊的郭阜林在休假期間酒測超標，主動告知球隊後被下放二軍，最終聯盟處以禁賽2場、罰款新台幣3萬元，而統一球團則祭出禁賽兩個月處分，以及數十萬元罰款。
2008年：前誠泰Cobras的外野手陳元甲因酒駕被逮，遭判罰5萬7000元，後來他涉及職棒簽賭「黑米事件」遭到永不錄用。離開棒球圈後，陳元甲在2023年11月因二度酒駕，酒測值高達1.02毫克，依照公共危險罪法辦。
2008年：La New熊隊蔣智聰（富邦悍將蔣智賢胞兄），在北京奧運期間因酒駕遭警查獲，依涉嫌公共危險罪送辦，但他因態度良好被處以緩起訴一年，罰金3萬元。
2003年：前興農牛投手何紀賢與隊友蔡仲南、余文彬及獅隊的許聖杰發生車禍，當時何紀賢酒測未超標，但仍被球團以不符管理為由，扣薪一個月，隊友們則受輕傷並被扣薪處分。
邱丹小檔案
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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暱稱別號：帥丹、丹丹、外野吸塵器、麥可邱丹、淘氣阿丹
出生日期：2000年07月11日（23歲）
身高體重：175公分 86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
出生地點：中華民國臺灣台東縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：高雄市私立普門高級中學
職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第三指名
簽約金額：300萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：10萬元新台幣（2024年）
經紀公司：米馬力運動經紀
親屬關係：已婚、配偶李芳、育有一子；邱安妮的胞兄
姓名變更：原名吳丹、後改母姓
（以上資料參考：棒球維基百科）