端午節中華職棒三地開打！中信兄弟出戰富邦悍將　統一獅封王拚M7

樂天邱丹酒駕自撞！盤點中職「酒駕肇事」　楊家維斷送職棒生涯

▲中職統一7-ELEVEn獅隊內野手楊家維在2021年因酒駕遭禁賽40場，統一獅直接開除，因此斷送職棒生涯。（圖／NOWnews資料照）
▲中職統一7-ELEVEn獅隊內野手楊家維在2021年因酒駕遭禁賽40場，統一獅直接開除，因此斷送職棒生涯。（圖／NOWnews資料照）

記者路皓惟/綜合報導

樂天桃猿外野手邱丹於今（10）日端午節凌晨在國道發生酒駕自撞車禍，被依公共危險罪逮捕。邱丹酒駕事件爆發後，經樂天球團確認後確定是邱丹本人，未來將依公司規範對其進行懲處，這已經不是中職第一次有球員與酒駕扯上關係，引發社會各界關注，若情節嚴重恐面臨開除處分，職棒路恐就此斷送。根據聯盟規章，邱丹酒駕視情節嚴重，最重可能被開除，永不錄用，最少也需要禁賽10場以上。《NOWnews今日新聞》盤點中職過去因酒駕影響生涯的球員，其中郭阜林還在打，楊家維則是被開除，還有多位球員都遇到相關事件。

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盤點中職歷年酒駕事件：

2021年10月：統一獅隊的楊家維酒駕肇事，撞上一輛貨車，雖然當下無人傷亡，但酒測值高達1.03，當時聯盟祭出罰款48萬並禁賽40場，最終楊家維被統一獅開除，因而結束職棒生涯。

2020年6月：統一獅隊的郭阜林在休假期間酒測超標，主動告知球隊後被下放二軍，最終聯盟處以禁賽2場、罰款新台幣3萬元，而統一球團則祭出禁賽兩個月處分，以及數十萬元罰款。

2008年：前誠泰Cobras的外野手陳元甲因酒駕被逮，遭判罰5萬7000元，後來他涉及職棒簽賭「黑米事件」遭到永不錄用。離開棒球圈後，陳元甲在2023年11月因二度酒駕，酒測值高達1.02毫克，依照公共危險罪法辦。

2008年：La New熊隊蔣智聰（富邦悍將蔣智賢胞兄），在北京奧運期間因酒駕遭警查獲，依涉嫌公共危險罪送辦，但他因態度良好被處以緩起訴一年，罰金3萬元。

2003年：前興農牛投手何紀賢與隊友蔡仲南、余文彬及獅隊的許聖杰發生車禍，當時何紀賢酒測未超標，但仍被球團以不符管理為由，扣薪一個月，隊友們則受輕傷並被扣薪處分。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
邱丹小檔案

暱稱別號：帥丹、丹丹、外野吸塵器、麥可邱丹、淘氣阿丹
出生日期：2000年07月11日（23歲）
身高體重：175公分　86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
出生地點：中華民國臺灣台東縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：高雄市私立普門高級中學
職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第三指名
簽約金額：300萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：10萬元新台幣（2024年）
經紀公司：米馬力運動經紀
親屬關係：已婚、配偶李芳、育有一子；邱安妮的胞兄
姓名變更：原名吳丹、後改母姓
（以上資料參考：棒球維基百科

▲統一獅郭阜林2020年因酒駕被聯盟禁賽2場、罰款3萬，球團內部嚴懲，祭出兩個月禁賽，並處以數十萬罰款。（圖／記者林調遜攝，資料照）
▲統一獅郭阜林2020年因酒駕被聯盟禁賽2場、罰款3萬，球團內部嚴懲，祭出兩個月禁賽，並處以數十萬罰款。（圖／記者林調遜攝，資料照）

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