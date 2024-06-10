樂天邱丹酒駕自撞安全島！中職聯盟規章明定　最重可能永不錄用

我是廣告 請繼續往下閱讀
邱丹不是中職第一位酒駕的球員，之前統一獅隊郭阜林、楊家維都曾因為酒駕，上過新聞版面，其中郭阜林是騎機車，最終聯盟處以禁賽2場、罰款新台幣3萬元，獅隊則是以內部懲處再對郭阜林禁賽兩個月，直到8/19才重返一軍。
楊家維狀況比較嚴重，2021年10月，前統一獅內野手楊家維因上午6點行經台南永康區時，追撞一輛自小客車，雖然沒有人員受傷，但員警到場對楊家維進行酒測，發現酒測值高達1.03，將楊家維上銬帶回警局筆錄，訊後依公共危險罪移送法辦。最後統一獅隊將他開除。
邱丹於2018年中職選秀會第三輪被Lamigo桃猿（現為樂天桃猿）挑中，2019年升上一軍總計出賽12場。中職生涯6年，2021年一軍出賽102場為生涯最多，本季在一軍出賽4場，10打數2安打，打擊率為.200。
據了解，邱丹因為放假喝酒誤事，導致他自己酒駕撞上安全島，今天樂天球團才把二軍教練林政億調上來協助打擊，沒想到事情還是發生。
樂天副領隊沈鈺傑表示：「收到消息後，就確認是本人，他事後雖然有承認跟球團道歉，但事情已經造成，需要負社會責任，而球隊也不允許這樣的行為發生，之後會另外跟領隊溝通後說明。」
聯盟最重罰則 可能永不錄用
針對邱丹酒駕狀況，聯盟表示，中職在2021年經領隊會議通過酒駕加重懲處新制，禁賽場次與罰款均大幅加重，禁賽從1場起改為10場起跳，罰款則從1萬元起改為12萬元起跳，最重禁賽40場、罰款48萬處分，若使人重傷或死亡則視情節再加重處分。最重可能永不錄用。
邱丹小檔案
暱稱別號：帥丹、丹丹、外野吸塵器、麥可邱丹、淘氣阿丹
出生日期：2000年07月11日（23歲）
身高體重：175公分 86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
出生地點：中華民國臺灣台東縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：高雄市私立普門高級中學
職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第三指名
簽約金額：300萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：10萬元新台幣（2024年）
經紀公司：米馬力運動經紀
親屬關係：已婚、配偶李芳、育有一子；邱安妮的胞兄
姓名變更：原名吳丹、後改母姓
（以上資料參考：棒球維基百科）
聯盟規章附錄⚫ 球團隊職員違規懲罰規定
第5-1條 違反酒駕相關法規懲處條例： （110年8月2日球團代表會議通過增定）１、吐氣酒精濃度超過每公升0.15mg（含）至0.25mg（或相 當之血液酒精濃度高過0.03%至0.05%）—處禁賽10場、罰款12萬元。
２、吐氣酒精濃度超過每公升0.15mg（含）至0.25mg（ 或相當之血液酒精濃度高過0.03%至0.05%），且有人受 傷—處禁賽20場、罰款24萬元。若有人重傷或死亡，視情節另加重懲處。
３、不能安全駕駛或吐氣酒精濃度超過每公升0.25mg（含 ）以上（或相當之血液酒精濃度高過0.05%）還駕車—處 禁賽20場、罰款24萬元處分。
４、不能安全駕駛或吐氣酒精濃度超過每公升0.25mg（含 ）以上（或相當之血液酒精濃度高過0.05%）還駕車，並有人受傷—處禁賽40場、罰款48萬元處分。若有人重傷 或死亡，視情節另加重懲處。
５、拒檢（測）—禁賽15場、罰款18萬元處分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！