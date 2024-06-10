邱丹酒駕前最後貼文！抱怨身體受傷不斷　吶喊：再給我一點時間

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邱丹是在今年進入一軍名單，春訓表現也亮眼，還在石垣島轟出再見全壘打，終結球隊連敗惡夢，沒想到他今年在一軍4月下二軍，只出賽4場，打擊率2成，守備打擊都有問題。
邱丹在二軍一開始還有出賽，但最後手腕受傷，加上他跑壘還被丟到頭部，身體不斷出狀況，也可能導致他借酒澆愁的原因。
不過邱丹在二軍嘉義球場訓練，老婆卻還是前一天還在一軍樂天桃猿主場桃園球場現身，絲毫不知道老公可能遭遇酒駕的狀況，但邱丹的狀況，也可能讓他未來恐要面臨官司跟球團的後續懲處。
邱丹在前一天發文表示：
從熱身賽的觸身球 到下二軍後的髕腱
再來是髕腱好了以後的第一場比賽
手腕用到 跑壘又被丟到頭
真的是夠了 拜託手腕好了就不要在受傷了
再給我一點時間 我快好了！
不過沒想到邱丹發文完後，晚上就因為酒駕問題被警方逮捕，樂天桃猿也將未來針對他的問題公開說明，也要等警方調查結果，決定他後續責任。
邱丹小檔案
暱稱別號：帥丹、丹丹、外野吸塵器、麥可邱丹、淘氣阿丹
出生日期：2000年07月11日（23歲）
身高體重：175公分 86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
出生地點：中華民國臺灣台東縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：高雄市私立普門高級中學
職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第三指名
簽約金額：300萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：10萬元新台幣（2024年）
經紀公司：米馬力運動經紀
親屬關係：已婚、配偶李芳、育有一子；邱安妮的胞兄
姓名變更：原名吳丹、後改母姓
（以上資料參考：棒球維基百科）