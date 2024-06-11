台灣有「黃仁勳等級」莊園豪宅？房仲曝這影星新店皇宮：5倍誇張
輝達（NVIDIA）執行長、同時被號稱「3兆男」的黃仁勳是華人首富，根據《華爾街日報》報導，黃仁勳從1980年代末就開始置產，目前在加州、舊金山、夏威夷都有置產，起家厝從聖荷西（San Jose）開始，至今一共豪擲約5500萬美元（約新台幣17.4億元）。目前黃仁勳和妻子 Lori Huang 主要居住靠近輝達的美國加州「聖塔克拉拉」總部附近，並分別在夏威夷茂宜島一處隱密度假區、舊金山黃金海岸太平洋高地（Pacific Heights）社區也有房，這棟位在Broadway 2712號占地約337坪，價值3800萬美元（約新台幣12億元）。
家庭消費中心/綜合報導
有網友就在Dcard上發文詢問：「台灣有類似黃仁勳豪宅的房嗎？知道台灣有很多山間別墅，或是陶朱隱園這種高級豪宅，但似乎沒看過這種等級的房子。」底下網友提出見解，「李登輝以前的翠山莊吧！」「陽明山故宮那一帶上去很多超有錢的人，而且有些蠻隱密的，從外面很難一窺全貌。」「有啊，王羽故居。」「陽明山跟天母很多，通常都是住很久的政商名流，尤其是很多外面石頭圍牆看起來不怎麼樣的，裡面都是占地超大的別墅。」
針對網友點名李登輝、王羽故居，聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示，網友會因此聯想，主要是跟「屋主本身的名氣」有關，其實台灣默默無聞的有錢人不在少數，李登輝跟王羽只是比較有名氣、曾被報導過而容易被聯想而已。李登輝為前總統，而鴻禧山莊一戶土地面積約200坪、建物面積約140坪，跟黃仁勳的豪宅相比算是旗鼓相當；王羽則是高檔歐式皇宮精裝潢，其別墅占地千坪以上，比黃仁勳的224坪還誇張至少5倍。
不過也有網友表示，「台灣沒有這種土地可以揮霍，國外才有這種豪宅。」「沒有，台灣豪宅根本價格豪而已。」陳泰源也進一步分析，事實上在台灣如果要找到莊園級的豪宅，也就是像別墅，其實並不難找。以雙北來說，台北就是文山區、士林區、北投區，指標性以陽明山為主；新北以新店的青山鎮一帶。至於雙北以外的地方更是容易，畢竟台灣四面環海又有百岳山脈，要找靠山面海、無法規限制，都有辦法尋覓及建造。
如果台灣也要有類似黃仁勳的豪宅，台灣有哪些地點或地段條件符合？陳泰源表示，如果不管「房地價」，雙北以外，只要有錢，找個好山好水的地方都能辦到；但若要搭配「黃金地段」讓「房地價也能旗鼓相當」，其實台北陽明山、新北新店青山鎮都是符合條件的。