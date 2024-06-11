邱丹酒駕再度越過球員紅線！「東哥」黃忠義說重話：不夠愛惜自己
樂天桃猿外野手邱丹昨（10）日傳出因為酒駕車禍，導致自己的轎車自撞安全島，所幸人無大礙，不過也因為此事件上了警局，甚至要面對司法裁決，對此，樂天桃猿球團副領隊沈鈺傑表示：「球團絕不容許這樣的行為，一定會有懲處。」，中華職棒大聯盟則初步回應，若因酒駕誤事，將依照聯盟規章，最少處以10場以上禁賽以及罰金，40場禁賽也有可能。而《NOWnews今日新聞》招牌節目「野球名人房」主持人，名球評「東哥」黃忠義也提到，「過去就多次宣導，喝酒不開車，沒想到還是發生，實在不是很愛惜自己。」對此事件說出重話，也希望球員都要以此為警惕。
記者吳政紘/綜合報導
球員每年都有宣導 問題還是發生
根據了解邱丹事件的相關人士透露，樂天球團甚至其他球隊，都一定會跟球員告誡「喝酒不開車，開車不喝酒」的行為，黃忠義也說：「每年都會宣導，這是基本常識。」
黃忠義以過去經驗分享，「每年聯盟、球團都會告誡，球隊在春訓就會發出這樣的規範，希望球員要自制。」
不過因為邱丹、楊家維等球員還是被發現有酒駕行為，甚至因為喝過量，隔天開車還是有危險，更別說危險駕駛，可能導致其他用路人危險。
黃忠義說：「現在都有代駕，也可以坐計程車，實在不能理解為何會酒駕？後果這都要自己承擔，最可憐的還是家人，球員心理想說碰運氣，但總是會有人遇到。」
他透露未來希望球員還是要有自覺，「遇到酒駕真的沒辦法，我們該講都講過了，每年都宣導還是沒辦法，還是希望大家好好想一想，不然大家就有樣學樣，還是不行。」
中職今年負面新聞依舊不斷，從前統一獅隊黃勇傳，才20歲就積欠大筆債務，再到邱丹發生酒駕事件，不僅造成自己可能沒球打，未來也很難面對支持的球迷與家人。