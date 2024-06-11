開工咖啡「買一送一」整理包！星巴克、黑沃、85度C、西雅圖優惠

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明（11）日星巴克與大家相約上班日，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯折價100元」優惠！簡單試算，相當於美式咖啡第二杯10元、香草星冰樂第二杯15元好划算。提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含每日精選咖啡、冰每日精選咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
想喝「星巴克買一送一」有訣竅！6月12日至6月28日每週三至五，開喝星巴克foodomo外送最新優惠，指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元），特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），幫大家換算折扣完，那堤一杯最便宜75元、焦糖可可碎片星冰樂每杯只要93元，划算喝一波。
📌黑沃咖啡：指定飲品9折＋送Pocky餅乾試吃包
黑沃咖啡6月推出「1+1午茶小確杏」活動，註冊成為黑沃咖啡會員，即日起至6月30日，購買指定飲品「黑沃冠軍美式、黑沃冠軍拿鐵、黑沃冠軍杏仁奶拿鐵、伊勢抹茶杏仁奶」可享會員價9折，還送Pocky餅乾試吃包一份。
📌西雅圖咖啡今起「第二杯半價」！寄杯「買2送1」
6月11日今上午7:00至晚上20:00，西雅圖咖啡祭出全系列飲品享「第二杯半價」優惠！而且同時推出寄杯指定飲品「美式咖啡、拿鐵」享「買2送1」優惠！提醒大家，優惠限定同品項/大小；冷熱不限；不含瓶裝水；休息站門市不參與活動；恕不與其他優惠、折價券合併使用。
📌85度C拿鐵、酪梨奶蓋咖啡「6杯66.7折」優惠
85度C會員APP跨店取年中慶，將於6月12日至6月14日連續3天上午10點，在85 Cafe APP跨店取線上開賣大杯拿鐵咖啡、酪梨奶蓋咖啡「6杯66.7折」優惠，6杯大杯拿鐵咖啡特價380元（原價570元）、6杯大杯酪梨奶蓋咖啡特價340元（原價510元），相當於買6杯就有2杯是免費，幫大家試算，酪梨奶蓋咖啡平均一杯57元有找、拿鐵咖啡更是每組現省190元。
提醒大家，每款咖啡每日限量各2000組，售完為止；每位會員每天每款咖啡限購乙組，不限冰熱，兌換期限到2024年9月30日。