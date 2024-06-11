湖人被Dan Hurley拒絕！Russell Westbrook「點讚」　引起熱議

我是廣告 請繼續往下閱讀
Hurley婉拒湖人，雖然一開始聽起來有些讓人吃驚，但仔細思索後，這似乎也不是太讓人意外的結果。在「禪師」Phil Jackson退役之後，湖人換過7位總教練，沒有一人可以待超過3個賽季。聯盟內部人士指出，湖人隊缺乏薪資空間，總教練地位低下，陣容不佳，並不是教練理想的下家。
更何況NCAA名帥轉戰NBA並非總有好的結局，當年Rick Pitino就如同Hurley的經歷一樣，在1997年率肯塔基完成連霸後，接受塞爾提克邀約前往執教，但最終結果不如預期。他在接受《華盛頓郵報》採訪時坦言，如果能從來，他可能不會離開肯塔基。
Pitino感嘆地表示，「每次我和Dick Vitale（美國知名籃球解說員）談話時，他都會說，『如果你留在肯塔基，你將會贏得比任何教練更多的勝利。』這次經驗對我來說是值得的。但如果能重來，我可能會留在肯塔基大學。」
而更吸引人眼球的是，社群網站上有人發現Westbrook在Hurley拒絕湖人的相關報導下點讚。威少曾在2021年休賽季加盟湖人，不過他和球隊並不搭，最終在2023年被湖人交易至爵士隊，隨後合約被買斷，並與快艇簽約。
Dan Hurley小檔案
姓名：Dan Hurley
年紀：51歲
戰績：執教康乃狄克大學6季，取得141勝58敗（勝率70.9%）
親屬：父親是奈史密斯名人堂教練Bob Hurley Sr.