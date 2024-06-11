Hurley拒絕湖人盛情邀約！帥位人選剩誰　Redick、鵜鶘助教機會濃

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根據美國媒體《ESPN》等多家媒體報導，Dan Hurley其實很早就收到康大的報價，雖然薪資相較於湖人隊提供的較低，只有約5000萬美元（約台幣16億）左右，但Hurley在考慮許久之後，或許是考量到環境，最終選擇回到熟悉的校園執教。
湖人主帥人選目前剩誰？ 鵜鶘助教Borrego還有機會
《ESPN》記者Brian Windhorst稍早則撰文指出，目前除了Dan Hurley之外，唯一已知已與湖人隊進行面試的是鵜鶘助教James Borrego。他也透露，Borrego目前是騎士隊總教練職位的最終候選人，騎士很有可能將在他與勇士助教Kenny Atkinson2人之間做出選擇，倘若Borrego真的前往騎士擔綱主帥，也代表著湖人的選擇性將會變得更少。
而湖人隊先前接任新任主帥風聲最高的，毫無疑問就是前NBA球員JJ Redick，他與陣中球星「詹皇」LeBron James的感情相當要好，目前Redick正專注於總決賽的解說工作，任何關於他的聘用，將在NBA總決賽結束之後，才會著手進行更正式的討論。消息也指出，湖人隊確實相當欣賞JJ Redick和他作為總教練的潛力，這不僅是短期選擇，更多的是出自於長遠考慮，希望他能作為一個長期的總教練，穩定帶領球隊前進。