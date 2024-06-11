魏碩成投手犯規超時？王建民不滿衝出來抗議　中職聯盟承認是誤判

湖人沒能簽下Hurley！隨隊記者對未來悲觀：第一次覺得詹皇恐離開

▲洛杉磯湖人未能簽下NCAA康乃狄克大學名帥Dan Hurley，隨隊記者認為「詹皇」LeBron James可能會因此而選擇離開。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人未能簽下NCAA康乃狄克大學名帥Dan Hurley，隨隊記者認為「詹皇」LeBron James可能會因此而選擇離開。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人開出6年7000萬美元報價，但被NCAA康乃狄克大學名帥Dan Hurley拒絕，球隊今年夏天第一筆重要操盤就以失敗告終。《Lakers Daily》湖人隨隊記者Anthony F Irwin對此表達悲觀的看法，他認為「詹皇」LeBron James可能會在這個休賽季選擇離開。

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人給Hurley的合約縮小　少了將近3千萬美元

湖人未能簽下Hurley，讓不少支持者相當失望，隨隊記者Irwin爆料，Hurley接受這份薪資將成為NBA收入第6高的總教練，但必須要放棄在康大完成3連霸的機會，而且他的家人喜歡東岸，這些都是必須考慮進去的點，而合約待遇當然也是導致最終結果的原因。

「考慮到他們要求他（Hurley）打出的成績，6年7000萬美元是一個相當低的報價。8年1億美元作為期望價被提前洩露，我聽說湖人隊是願意開到這個價碼的，但最終給出的報價卻讓人相當吃驚。」Irwin如此寫道。

Irwin也不留情地痛低自家球隊，他認為湖人太相信自己是偉大的球隊，自認是湖人隊就認為別人都希望成為他們的一員，「事實上，湖人隊之所以偉大，就是因為他們達到外界的期望，並持續保持這樣的出色水準。」

隨隊記者：LeBron James可能會離開

更換總教練人選是湖人今年夏天最重要的一件事，他們沒有薪資空間、交易籌碼不夠吸引人，從團隊內部提升實力是最現實的做法，而這需要一名有不同進攻體系、善於激發球員潛力的主帥執教，才有機會實現。

Irwin悲觀地表示：「這只是我個人的猜測，但這是休賽季我第一次認為LeBron James可能會離開。目前情況不容樂觀。」

James有權在6月29日前決定是否執行與湖人合約中下個賽季的球員選項。若不執行，他將成為自由球員。此前外界普遍認為，詹皇雖然幾乎確定一定會跳出合約，但他高機率會和湖人再次簽約，以留在洛城。

▲NCAA康乃狄克大學（University of Connecticut）名帥Dan Hurley已經拒絕洛杉磯湖人開出的6年7000萬美元的報價，決定以低2000萬美元（約合台幣6.1億）薪資的價碼續留康大拚3連冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲NCAA康乃狄克大學（University of Connecticut）名帥Dan Hurley已經拒絕洛杉磯湖人開出的6年7000萬美元的報價，決定以低2000萬美元（約合台幣6.1億）薪資的價碼續留康大拚3連冠。（圖／美聯社／達志影像）
Dan Hurley小檔案

姓名：Dan Hurley

年紀：51歲

戰績：執教康乃狄克大學6季，取得141勝58敗（勝率70.9%）

親屬：父親是奈史密斯名人堂教練Bob Hurley Sr.

Hurley拒絕湖人盛情邀約！帥位人選剩誰　Redick、鵜鶘助教機會濃

湖人被Dan Hurley拒絕！Russell Westbrook「點讚」　引起熱議

Dan Hurley為何放棄6.1億拒絕湖人？知情人士：這工作是燙手山芋

NBA／湖人新主帥難產！NCAA二連霸名教Dan Hurley拒絕22.6億巨約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生