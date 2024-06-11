湖人沒能簽下Hurley！隨隊記者對未來悲觀：第一次覺得詹皇恐離開

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湖人未能簽下Hurley，讓不少支持者相當失望，隨隊記者Irwin爆料，Hurley接受這份薪資將成為NBA收入第6高的總教練，但必須要放棄在康大完成3連霸的機會，而且他的家人喜歡東岸，這些都是必須考慮進去的點，而合約待遇當然也是導致最終結果的原因。
「考慮到他們要求他（Hurley）打出的成績，6年7000萬美元是一個相當低的報價。8年1億美元作為期望價被提前洩露，我聽說湖人隊是願意開到這個價碼的，但最終給出的報價卻讓人相當吃驚。」Irwin如此寫道。
Irwin也不留情地痛低自家球隊，他認為湖人太相信自己是偉大的球隊，自認是湖人隊就認為別人都希望成為他們的一員，「事實上，湖人隊之所以偉大，就是因為他們達到外界的期望，並持續保持這樣的出色水準。」
隨隊記者：LeBron James可能會離開
更換總教練人選是湖人今年夏天最重要的一件事，他們沒有薪資空間、交易籌碼不夠吸引人，從團隊內部提升實力是最現實的做法，而這需要一名有不同進攻體系、善於激發球員潛力的主帥執教，才有機會實現。
Irwin悲觀地表示：「這只是我個人的猜測，但這是休賽季我第一次認為LeBron James可能會離開。目前情況不容樂觀。」
James有權在6月29日前決定是否執行與湖人合約中下個賽季的球員選項。若不執行，他將成為自由球員。此前外界普遍認為，詹皇雖然幾乎確定一定會跳出合約，但他高機率會和湖人再次簽約，以留在洛城。
Dan Hurley小檔案
姓名：Dan Hurley
年紀：51歲
戰績：執教康乃狄克大學6季，取得141勝58敗（勝率70.9%）
親屬：父親是奈史密斯名人堂教練Bob Hurley Sr.