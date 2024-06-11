為何讓近6戰打擊率高達5成的Judge休兵？洋基主帥親曝內心想法

我是廣告 請繼續往下閱讀
Aaron Judge在進入到六月份之後，表現更加驚人，棒子也越來越火燙，上週Judge出賽6場，合計20打數敲出10支安打，打擊率高達5成，OPS1.830更是驚人，其中還包括3支二壘安、1支三壘安、3轟，貢獻12分打點，並選到7次保送。這樣突出的表現，也讓Aaron Judge順利獲選美聯單週最佳球員，本季目前為止他已敲出24轟，持續位居聯盟全壘打王寶座。
為何此戰Judge未先發出賽？ 洋基主帥稱讓他有喘息空間
而為何此戰選擇讓近期手感火燙的Judge休兵，洋基主帥Aaron Boone則表示：「顯然地，Aaron Judge的表現非常出色，但他每天都出賽，每年賽季到了這個時候，球員的身體都會有點疲憊，給他們適當的喘息空間很重要，這就是我的想法。」「我從來都不喜歡把他（Aaron Judge）移出先發陣容，但我覺得他需要一天的時間，好好地喘口氣。」Aaron Boone如此說到。
而洋基此戰則靠著先發投手Carlos Rodon繳出7局失1分好投，以及團隊掃出9支安打，終場就以4：2擊敗皇家，順利收下2連勝。Carlos Rodon此戰仍維持高檔表現，繳出優質先發，也讓他順利收下個人本季第9勝，目前防禦率為2.93。至於強打Juan Soto此戰則是傷癒復出，3個打數敲出1支安打，目前打擊率仍舊維持在高檔的0.318，OPS則為1.024。