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為何讓近6戰打擊率高達5成的Judge休兵？洋基主帥親曝內心想法

▲MLB美國職棒今（11）日紐約洋基前往客場踢館堪薩斯皇家，「法官」Aaron Judge本場比賽並未出賽，洋基主帥Aaron Boone受訪則透露，目的是希望他能夠有適當的休息空間。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒今（11）日紐約洋基前往客場踢館堪薩斯皇家，「法官」Aaron Judge本場比賽並未出賽，洋基主帥Aaron Boone受訪則透露，目的是希望他能夠有適當的休息空間。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今（11）日紐約洋基前往客場踢館堪薩斯皇家，洋基本場比賽選擇讓先前面對道奇系列賽，手感相當火燙的當家重砲「法官」Aaron Judge休兵一天，也讓不少球迷不解，擔心Judge是否遭遇到傷勢。而洋基主帥Aaron Boone賽前則是接受訪問，表示Aaron Judge並沒有問題，只是自己打算讓他有適當休息的機會，所以才沒讓他出賽。

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Judge近6戰打擊率高達5成　順利獲選單週最佳球員

Aaron Judge在進入到六月份之後，表現更加驚人，棒子也越來越火燙，上週Judge出賽6場，合計20打數敲出10支安打，打擊率高達5成，OPS1.830更是驚人，其中還包括3支二壘安、1支三壘安、3轟，貢獻12分打點，並選到7次保送。這樣突出的表現，也讓Aaron Judge順利獲選美聯單週最佳球員，本季目前為止他已敲出24轟，持續位居聯盟全壘打王寶座

為何此戰Judge未先發出賽？　洋基主帥稱讓他有喘息空間

而為何此戰選擇讓近期手感火燙的Judge休兵，洋基主帥Aaron Boone則表示：「顯然地，Aaron Judge的表現非常出色，但他每天都出賽，每年賽季到了這個時候，球員的身體都會有點疲憊，給他們適當的喘息空間很重要，這就是我的想法。」「我從來都不喜歡把他（Aaron Judge）移出先發陣容，但我覺得他需要一天的時間，好好地喘口氣。」Aaron Boone如此說到。

而洋基此戰則靠著先發投手Carlos Rodon繳出7局失1分好投，以及團隊掃出9支安打，終場就以4：2擊敗皇家，順利收下2連勝。Carlos Rodon此戰仍維持高檔表現，繳出優質先發，也讓他順利收下個人本季第9勝，目前防禦率為2.93。至於強打Juan Soto此戰則是傷癒復出，3個打數敲出1支安打，目前打擊率仍舊維持在高檔的0.318，OPS則為1.024。


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