邱丹酒駕遭樂天桃猿開除！10萬月薪沒了　本人聲明致歉：接受處分

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現年23歲的邱丹於2018年中職選秀會第三輪被Lamigo桃猿（現為樂天桃猿）挑中，2019年升上一軍總計出賽12場。中職生涯6年，2021年一軍出賽102場為生涯最多，本季在一軍僅出賽4場，10打數2安打，打擊率為.200。月薪高達10萬元。邱丹在2022年與前樂天女孩成員李芳結婚，2023年9月5日兒子出生取名為「邱天」。
邱丹也在稍早於個人IG貼出道歉啟事，他提到：「酒後駕車對於社會所造成的傷害與風險極大，因此聯盟與球團對我的所有處置，我也全部接受，並且希望因此能讓所有人引以為戒，我未來也會盡力彌補這個錯誤。」
邱丹是在10日國道北上路段酒駕自撞安全島，人員沒有傷亡，但造成職棒形象受損，依照中職懲處規定最高可罰禁賽40場、罰款40萬元。但情節重大，也可能永不錄用。
前統一獅隊內野手楊家維，也在2021年10月發生酒駕肇事，現場未有人傷亡，但楊家維酒測超標值甚多，獅隊直接將他開除。若以楊家維處理方式來看，聯盟會註記罰款紀錄，若未來有其他球團要吸收邱丹，都必須先繳交罰款，聯盟才會准予註冊。
邱丹道歉聲明全文：
對於我個人昨日（6/10）清晨四點左右，酒後行經國道1號北上台南麻豆路段，失控撞擊路肩護欄一事，在此誠摯地向社會大衆致歉。
我明知酒後駕車是錯誤的行為，卻還開車上路，不僅有可能危及到無辜的用路人，更讓聯盟、樂天球團及所有努力的球員、從業人員，因我個人的愚蠢錯誤行為，連帶受到負面新聞的影響，也浪費社會資源。
在本該照後輩樹立典範、帶給社會正向力量的職業運動員角色中，我卻做出最糟糕的示範。對於酒後駕車這樣不可原諒的行為，我只有再次地誠摯致歉、再致歉。
酒後駕車對於社會所造成的傷害與風險極大，因此聯盟與球團對我的所有處置，我也全部接受，並且希望因此能讓所有人引以為戒，我未來也會盡力彌補這個錯誤。
感謝過去球團的栽培、球迷的支持，以及最關心我的家人，在職業選手與先生、父親，這些角色上，真的讓大家失望了，對不起。
最後，期盼大衆能將焦點放回到精彩賽事上。
邱丹小檔案
暱稱別號：帥丹、丹丹、外野吸塵器、麥可邱丹、淘氣阿丹
出生日期：2000年07月11日（23歲）
身高體重：175公分 86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
出生地點：中華民國臺灣台東縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：高雄市私立普門高級中學
職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第三指名
簽約金額：300萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：10萬元新台幣（2024年）
經紀公司：米馬力運動經紀
親屬關係：已婚、配偶李芳、育有一子；邱安妮的胞兄
姓名變更：原名吳丹、後改母姓
（以上資料參考：棒球維基百科）