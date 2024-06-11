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台灣虎航暑假「全航線799元」起便宜機票！日本、韓國都明天開搶

▲台灣虎航因應高雄旅展，推出全航線單程未稅新台幣799元起的線上旅展優惠促銷，還加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。（圖／台灣虎航提供）
▲台灣虎航因應高雄旅展，推出全航線單程未稅新台幣799元起的線上旅展優惠促銷，還加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠。（圖／台灣虎航提供）

記者蕭涵云/綜合報導

夏日假期放暑假，開搶便宜機票了！台灣虎航明（11）日起祭出「全航線799元」起單程未稅優惠，飛日本、韓國、越南、澳門、泰國都有，划算出國的好機會，把握時間開搶。

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台灣虎航又釋出便宜機票！明天開搶「全航線799元」起單程未稅機票，飛澳門799元起、飛日本1799元起、飛韓國1999元起、飛越南2099元起、飛泰國3299元起，銷售期間為2024年6月12日10:00至2024年6月13日23:59止；搭乘期間為2024年6月12日至2024年9月30日。

▲TEE台北夏季旅展（台北國際觀光博覽會）於今（31）日開展，台灣虎航不但有參展，還祭出線上旅展優惠「全航線促銷單程未稅價799元起」，並且加碼推出購票時輸入折扣碼「ITSALE」，票價最高享85折。（圖／翻攝台灣虎航官網）
▲台灣虎航明開搶「全航線799元」起單程未稅優惠。（圖／翻攝台灣虎航官網）
另外，亞洲航空AirAsia即日起至2024年6月16日，也推出全航線1000萬個座位促銷優惠，台灣出發「最便宜459元」起單程未稅就能出國，直飛「馬尼拉459元」起單程未稅，直飛馬來西亞吉隆坡、沙巴「628元起」單程未稅，直飛泰國曼谷（廊曼）、清邁都是「1110元起」單程未稅，直飛日本沖繩、東京（成田）則是「2188元起」單程未稅；而馬來西亞、泰國國內及短程東南亞航線甚至有最低0元機票。出發日期為2024年9月2日至2025年10月08日（詳細各航線出發時間以官網為主；0元機票僅適用於基礎票價，不包括機場稅、MAVCOM費、燃油附加費及其他適用費用）。

▲亞洲航空（AirAsia）將於今（8）天中午12：00開始，至6月16日，推出全航線1000萬個座位的促銷活動。此次活動中，台灣出發的單程未稅票價最低僅459元。（圖／翻攝自Fly AirAsia FB）
▲亞洲航空AirAsia即日起至6月16日，台灣出發「最便宜機票459元」起單程未稅，全航線1000萬個座位促銷中。（圖／翻攝自Fly AirAsia FB）

台灣虎航「全線799元起」便宜機票！線上旅展填「ITSALE」享85折

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