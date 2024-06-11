台灣虎航暑假「全航線799元」起便宜機票！日本、韓國都明天開搶
夏日假期放暑假，開搶便宜機票了！台灣虎航明（11）日起祭出「全航線799元」起單程未稅優惠，飛日本、韓國、越南、澳門、泰國都有，划算出國的好機會，把握時間開搶。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣虎航又釋出便宜機票！明天開搶「全航線799元」起單程未稅機票，飛澳門799元起、飛日本1799元起、飛韓國1999元起、飛越南2099元起、飛泰國3299元起，銷售期間為2024年6月12日10:00至2024年6月13日23:59止；搭乘期間為2024年6月12日至2024年9月30日。
另外，亞洲航空AirAsia即日起至2024年6月16日，也推出全航線1000萬個座位促銷優惠，台灣出發「最便宜459元」起單程未稅就能出國，直飛「馬尼拉459元」起單程未稅，直飛馬來西亞吉隆坡、沙巴「628元起」單程未稅，直飛泰國曼谷（廊曼）、清邁都是「1110元起」單程未稅，直飛日本沖繩、東京（成田）則是「2188元起」單程未稅；而馬來西亞、泰國國內及短程東南亞航線甚至有最低0元機票。出發日期為2024年9月2日至2025年10月08日（詳細各航線出發時間以官網為主；0元機票僅適用於基礎票價，不包括機場稅、MAVCOM費、燃油附加費及其他適用費用）。