虎航今10:00開搶！暑假「全航線799元」起便宜機票 日、韓都有飛
迎接暑假出國開搶便宜機票了，台灣虎航「夏日假期」提早開賣夏季航班促銷機票，今（12）日上午10:00起，祭出「全航線799元」起單程未稅優惠，飛日本、韓國、越南、澳門、泰國都有，划算出國的好機會，把握時間入手。
記者蕭涵云/綜合報導
又有便宜機票被釋出，台灣虎航6月12日上午10:00，開搶「全航線799元」起單程未稅機票，台北、台中、高雄出發大部分航線都有，銷售期間為2024年6月12日10:00至2024年6月13日23:59止；搭乘期間為2024年6月12日至2024年9月30日。飛「澳門799元起」單程未稅、飛「日本1799元起」單程未稅、飛「韓國1999元起」單程未稅、飛「越南2099元起」單程未稅、飛「泰國3299元起」單程未稅。
其中，國人最愛的日本航線，幫大家整理「台北/高雄－沖繩」1799元起、「台北－茨城」1899元、「台北－岡山」1899元起、「台北/高雄－福岡」1999元起、「台北/台中/高雄－成田」皆為2099元起、「台北/高雄－大阪」2099元起；韓國航線則有「台北－仁川」1999元起、「台北/台中－釜山」1999元起、「高雄－金浦」1999元起，以上皆為單程未稅價格。
若找不到促銷票時，建議用「所有機場」搭配「地區」多刷幾次來查詢，或嘗試以不同航點進出，也有可能更容易找到促銷票喔；若划算暑假票落空，可以多找找沒有學生卡位的9月票，或許更有機會順利買到。
另外，亞洲航空AirAsia也自即日起至2024年6月16日，推出台灣出發「最便宜459元」起單程未稅便宜機票，全航線1000萬個座位促銷優惠。直飛「馬尼拉459元」起單程未稅，直飛馬來西亞吉隆坡、沙巴「628元起」單程未稅，直飛泰國曼谷（廊曼）、清邁都是「1110元起」單程未稅，直飛日本沖繩、東京（成田）則是「2188元起」單程未稅。出發日期2024年9月2日至2025年10月08日（詳細各航線出發時間以官網為主；0元機票僅適用於基礎票價，不包括機場稅、MAVCOM費、燃油附加費及其他適用費用）。