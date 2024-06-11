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阿巴西亞運就受中國關注！最終決定旅日　特攻收到報價選擇成全　

▲T1聯盟新北中信特攻球星阿巴西今（11）日確定在下一季旅外，他將加盟日本B聯盟隊伍秋田北部喜悅隊，他應該會使用亞洲外援的身分參加該聯盟的賽事。（圖／T1提供）
▲T1聯盟新北中信特攻球星阿巴西今（11）日確定在下一季旅外，他將加盟日本B聯盟隊伍秋田北部喜悅隊，他應該會使用亞洲外援的身分參加該聯盟的賽事。（圖／T1提供）

記者黃建霖/臺北報導

T1聯盟新北中信特攻球星阿巴西今（11）日確定在下一季旅外，他將加盟日本B聯盟隊伍秋田北部喜悅隊，他應該會使用亞洲外援的身分參加該聯盟的賽事。中信特攻坦言有收到國外球隊的報價，祝福阿巴西的旅外夢，也給予他支持。阿巴西實力出色，早就受到不少國外球隊關注，去年杭州亞運有中國大陸媒體詢問他來CBA打球的意願，本季他合約到期後最終選擇出國挑戰，也是在情理之中。

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日本B聯盟球隊追求　中信特攻決定放人

中信特攻球團之前與阿巴西當初簽訂「3＋2複數年合約」，今年3年合約滿，在本季特攻球季結束時，特攻領隊劉志威表示會全力留人，不過阿巴西出色的球技被國外球隊看中，在B聯盟秋田北部喜悅隊具體給出報價後，球隊考慮後決定放人，讓他行使合約中的「旅外條款」。

雖然中信特攻理論上可以匹配報價，不過阿巴西展現旅外決心，球團最終決定成全。事實上阿巴西去年在亞運階段就已經吸引中國方面的關注，也有媒體主動詢問他是否有意願挑戰CBA。

不過由於CBA特殊的規則，阿巴西在那邊可能會有一些身分認定的問題，雖然根據對岸長期跑職籃的媒體業人士表示，若他有心想要進來，身分問題官方應該都可以討論，不過最終阿巴西還是選擇前往日本打球。

阿巴西為國內頂級側翼　在日本預計打亞外

阿巴西是中信特攻頭牌，狀態正處巔峰，今年也在球隊承擔很重的攻防任務，2023-24賽季他場均出賽37分鐘，能貢獻20.6分5.9籃板3.3助攻，雖然最終未能率領特攻在季後賽完成衛冕任務，但仍被視為台籃頂級側翼球員。

阿巴西加盟秋田北部喜悅後，預計其身分認定應該會是亞洲外援，將不會佔洋將缺額，這是比起他挑戰CBA更有利之處。下周一（17）日其所屬經紀公司將會舉辦記者會說明。

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