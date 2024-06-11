洋蔥甩20kg！陳勢安沒認出喊「太沒良心了」超扯對比照掀千人朝聖
本土饒舌團體「玖壹壹」多出沒在台中一代，先前歌手陳勢安巧遇成員春風和健志，開心和兩人聊天，卻發現不見另一名成員洋蔥身影，沒想到後來才發現洋蔥一直默默站在旁邊，只是因為瘦太多，瘦了20多公斤，導致他根本認不出來，讓他忍不住愧疚直呼，「我好像太沒良心了！」
記者吳昕蓓／綜合報導
陳勢安日前在社群平台Threads發文透露，他在路上巧遇玖壹壹，興奮和春風、健志聊天，「想說好久不見了好開心！然後默默想說洋蔥勒？」這時一旁的經紀人才提醒他：「他從頭到尾都在你面前是你沒理他….」，他這才驚覺，原來是因為洋蔥變瘦，「到底怎麼樣可以瘦到我沒認出他？？我好像太沒良心了！」
加上洋蔥當天剛好過生日，讓陳勢安急忙尷尬道歉，祝福對方生日快樂：「生日快樂啊～雙子萬歲！」貼文曝光後，洋蔥也留言表示：「抱歉我怕我上去跟你打招呼，怕你會以為我是路人。」讓陳勢安笑回：「我下次要把你揪出來！」兩人的互動讓網友都笑翻，「我笑到瘋」、「還用揪的起肖哦」、「哈哈哈~也太好笑了。」
事實上，洋蔥2023年為了演唱會卯起來健身，在短時間內，透過大量重訓、有氧運動，從86公斤瘦下10公斤，沒想到後來他還是繼續堅持運動習慣，如今已經來到60公斤，整個人消風一圈，連網友都忍不住直呼，「每次看娛樂新聞真的覺得瘦超多的，很令人驚訝怎麼瘦的可以教一下嗎？」