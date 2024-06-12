房價便宜看不上！重劃區「2字頭」漲翻　專家揭：犯2通病買不了房

新青安貸款當房東！內政部怒了　「這2類」購屋族恐是新打房對象

▲新一波打炒房措施，政府將加強監管，確保措施落實到位。（圖／家庭消費中心攝）
▲新一波打炒房措施，政府將加強監管，確保措施落實到位。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

隨著房地產市場持續高漲，政府將瞄準新一波打炒房的對象，主要針對利用信貸購房及新青年安心成家貸款（新青安）的違規轉租行為，內政部正彙整三個時間點的房市價量走勢，將在近期報請行政院，邀集中央銀行、財政部與金管會等相關部會研商，啟動新一波打炒房措施。這次政策的重點是打擊投機行為，維護市場穩定，並確保政策資源能夠真正惠及有需要的自住者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
過去幾年，信貸購房成為不少投資客的主要手段。銀行提供的個人信用貸款相較於房屋貸款審核較為寬鬆，使得投資者得以藉由高杠杆操作，迅速進入房市並累積大量物業。這些物業往往並非自住，而是以出租或轉售方式牟利，加劇了市場的不穩定性。

為應對這一問題，政府將加強對信貸買房的管控。根據新規定，銀行需對借款人的收入來源、還款能力及資金用途進行更為嚴格的審查，並明確限制信貸資金流入房地產市場。此外，對於已經利用信貸購房的違規行為，政府將進行清查並採取相應的懲處措施，包括提高違約罰款及取消相關優惠政策。

只要是首購，年滿十八歲以上，本人、配偶與未成年子女名下沒有房屋即可申辦新青安，且無家庭年所得或動產、不動產限額等排富條款；另新青安未嚴格要求承辦銀行限制其購屋後非自住卻出租行為，因此出現購屋者享受政府利息補貼、又可賺租金的投機現象。

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
針對這樣的現象，政府將加強管控措施，財政部除將主動勾稽報稅、租金補貼及新青安數據外，金管會也將嚴格要求承辦行庫核貸時，限制不得有轉租行為，且要強化貸後管理，若違法可追回補貼，改成一般貸款，將利率拉高、貸款成數降低等。

這次打擊炒房的措施預期將對房地產市場產生多方面的影響。首先，投機需求將受到抑制，市場上的房屋供應量可能增加，從而對房價形成一定的壓力，有助於房價的穩定。其次，自住需求將得到更好的保障，真正有需要的購房者能夠更容易地獲得房屋貸款，提升住房可及性。

然而，政策的嚴格管控可能會對市場流動性造成影響，特別是在短期內，房屋交易量可能會有所減少，影響房地產相關產業的發展。對此，政府相關單位必須密切關注市場動態，根據情況進行調整，確保政策的有效性與市場的穩定性之間取得平衡。
 

28歲OL買房哭「新青安不能貸40年」　行員酸：中古屋40年後變危老

新青安5萬人搶買房！寬限期結束恐爆出清潮　他嗆：青安房誰要接

31歲消防新青安買房欲「貸40年+5年寬限」　行員諷：40年是要炒房

新青安4月核貸522億創新高　近5萬人搶上車買房！這2家銀行最好貸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載