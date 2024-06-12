新青安貸款當房東！內政部怒了　「這2類」購屋族恐是新打房對象

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為應對這一問題，政府將加強對信貸買房的管控。根據新規定，銀行需對借款人的收入來源、還款能力及資金用途進行更為嚴格的審查，並明確限制信貸資金流入房地產市場。此外，對於已經利用信貸購房的違規行為，政府將進行清查並採取相應的懲處措施，包括提高違約罰款及取消相關優惠政策。
只要是首購，年滿十八歲以上，本人、配偶與未成年子女名下沒有房屋即可申辦新青安，且無家庭年所得或動產、不動產限額等排富條款；另新青安未嚴格要求承辦銀行限制其購屋後非自住卻出租行為，因此出現購屋者享受政府利息補貼、又可賺租金的投機現象。
針對這樣的現象，政府將加強管控措施，財政部除將主動勾稽報稅、租金補貼及新青安數據外，金管會也將嚴格要求承辦行庫核貸時，限制不得有轉租行為，且要強化貸後管理，若違法可追回補貼，改成一般貸款，將利率拉高、貸款成數降低等。
這次打擊炒房的措施預期將對房地產市場產生多方面的影響。首先，投機需求將受到抑制，市場上的房屋供應量可能增加，從而對房價形成一定的壓力，有助於房價的穩定。其次，自住需求將得到更好的保障，真正有需要的購房者能夠更容易地獲得房屋貸款，提升住房可及性。
然而，政策的嚴格管控可能會對市場流動性造成影響，特別是在短期內，房屋交易量可能會有所減少，影響房地產相關產業的發展。對此，政府相關單位必須密切關注市場動態，根據情況進行調整，確保政策的有效性與市場的穩定性之間取得平衡。