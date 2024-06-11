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邱丹酒駕上國道自撞被樂天桃猿開除！前樂天女孩愛妻李芳終於發聲

▲李芳曾是樂天女孩成員，跟邱丹前年公開戀情，沒想到因丈夫酒駕，又上新聞版面。（圖／取自邱丹IG）
▲李芳曾是樂天女孩成員，跟邱丹前年公開戀情，沒想到因丈夫酒駕，又上新聞版面。（圖／取自邱丹IG）

記者吳政紘/綜合報導

樂天桃猿外野手邱丹10日因為酒駕上國道自撞安全島，可能還要負起公共危險罪等相關刑責，今（11）日慘遭球團開除，月薪10萬告吹，而邱丹妻子為前樂天女孩成員李芳，兩人育有一子，李芳也首度在事件發生後，首度發聲，李芳表示：「昨日一得知先生的消息後，深知酒駕會造成無辜用路人的危險，甚至撕裂生命，本就厭惡這種行為的我，感到震驚且無法接受。」

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邱丹在2022年跟李芳告白求婚　短短2年婚姻受影響

邱丹原本跟李芳的戀情在球團內就慢慢發酵，2022年邱丹主動告白求婚，兩人宣布結為連理，之後李芳也退出樂天女孩，正式升格人妻。

婚後的李芳依舊很大方的介紹新婚生活等，也會主動曬小孩，但邱丹的職棒生涯並未十分順遂，自2021年後，就沒有再拿過金手套等獎項。

對於邱丹酒駕行為，她留下：

昨日一得知先生的消息後，深知酒駕會造成無辜用路人的危險，甚至撕裂生命，本就厭惡這種行為的我，感到震驚且無法接受。

為人母親的我，對於酒駕是絕對零容忍，這樣的立場不會因為犯錯的是自己的先生而改變。酒後不開車是最基本的原則，更別提他對自己工作角色的認知。這樣的錯誤與相關法律懲處，他個人必須完全負責及承擔，沒有轉圜空間。

邱丹酒駕的當下，李芳前一天還在樂天桃猿球場看動紫趴，不少樂天女孩也跟她拍照一起入鏡，可惜邱丹深夜喝酒肇事，讓她遇到相關意外。

李芳發文後，不少啦啦隊成員也來留言，中信兄弟啦啦隊短今、樂天女孩卉妮、曲羿等也都紛紛表達惋惜、不捨，感到十分遺憾。

▲樂天女孩李芳因為結婚離隊，對象就是邱丹，沒想到短短2年，丈夫就因為酒駕被開除。（圖／取自李芳IG)
▲樂天女孩李芳因為結婚離隊，對象就是邱丹，沒想到短短2年，丈夫就因為酒駕被開除。（圖／取自李芳IG)
邱丹小檔案

暱稱別號：帥丹、丹丹、外野吸塵器、麥可邱丹、淘氣阿丹
出生日期：2000年07月11日（23歲）
身高體重：175公分　86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
出生地點：中華民國臺灣台東縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：高雄市私立普門高級中學
職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第三指名
簽約金額：300萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：10萬元新台幣（2024年）
經紀公司：米馬力運動經紀
親屬關係：已婚、配偶李芳、育有一子；邱安妮的胞兄
姓名變更：原名吳丹、後改母姓
（以上資料參考：棒球維基百科



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