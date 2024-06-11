邱丹酒駕上國道自撞被樂天桃猿開除！前樂天女孩愛妻李芳終於發聲

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邱丹原本跟李芳的戀情在球團內就慢慢發酵，2022年邱丹主動告白求婚，兩人宣布結為連理，之後李芳也退出樂天女孩，正式升格人妻。
婚後的李芳依舊很大方的介紹新婚生活等，也會主動曬小孩，但邱丹的職棒生涯並未十分順遂，自2021年後，就沒有再拿過金手套等獎項。
對於邱丹酒駕行為，她留下：
昨日一得知先生的消息後，深知酒駕會造成無辜用路人的危險，甚至撕裂生命，本就厭惡這種行為的我，感到震驚且無法接受。
為人母親的我，對於酒駕是絕對零容忍，這樣的立場不會因為犯錯的是自己的先生而改變。酒後不開車是最基本的原則，更別提他對自己工作角色的認知。這樣的錯誤與相關法律懲處，他個人必須完全負責及承擔，沒有轉圜空間。
邱丹酒駕的當下，李芳前一天還在樂天桃猿球場看動紫趴，不少樂天女孩也跟她拍照一起入鏡，可惜邱丹深夜喝酒肇事，讓她遇到相關意外。
李芳發文後，不少啦啦隊成員也來留言，中信兄弟啦啦隊短今、樂天女孩卉妮、曲羿等也都紛紛表達惋惜、不捨，感到十分遺憾。
邱丹小檔案
暱稱別號：帥丹、丹丹、外野吸塵器、麥可邱丹、淘氣阿丹
出生日期：2000年07月11日（23歲）
身高體重：175公分 86公斤
投打習慣：左投左打
守備位置：外野手
出生地點：中華民國臺灣台東縣
所屬族裔：布農族
最高學歷：高雄市私立普門高級中學
職棒選秀：2018年中華職棒季中選秀會Lamigo桃猿隊第三指名
簽約金額：300萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：10萬元新台幣（2024年）
經紀公司：米馬力運動經紀
親屬關係：已婚、配偶李芳、育有一子；邱安妮的胞兄
姓名變更：原名吳丹、後改母姓
（以上資料參考：棒球維基百科）