阿巴西「旅日」淘金？B聯賽亞洲外援重要性高、頂級球員月薪驚人

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阿巴西在B聯賽會以什麼身分參賽？這方面比較起CBA規則應該沒有那麼複雜，取決於FIBA如何認定他的身分，如果阿巴西以「台灣球員」身分參加國際籃總比賽，那根據該聯盟規章，他就將被認定為「亞洲外援（Asian Special Quota Player）」；如果他是以「歸化球員」的身份代表台灣國家隊參加FIBA比賽，那麼他將在B聯賽中以「外籍球員」的身份出戰。阿巴西已經獲得FIBA認定以台灣本土球員身分出戰，因此他毫無疑問將會是亞外身分。
對於阿巴西來說，這個認定相當重要，因為可以讓他不用去和實力超群的洋將們競爭，而主要是對位亞洲外援，競爭壓力會較小一點，有望得到更多上場時間和發揮空間。
在B聯賽中，一支球隊的球員名單上可以有3名外籍球員和1名「歸化球員」或「亞洲外援」。相較上場時間限制的外籍球員，歸化球員和亞洲外援發揮空間很大，根據一名曾經來過台灣採訪、熟悉日本籃球的日本當地體育媒體說法，現在日本B聯賽的一個醒目的現象就是：「一支球隊有多強，相當程度取決於歸化球員和亞洲外援球員能力。」
B聯賽的「歸化球員」多為大個子，而「亞洲外援」則多為後場球員，與韓國聯賽類似，B聯賽的亞洲外援特別多是來自菲律賓的球員，有看東超聯賽的球迷應該對於目前效力於韓職安養正官庄赤紅火箭隊的Rhenz Abando不會陌生，他就是亞洲聯賽頂級亞外的代表球員之一。
B聯賽亞外待遇好 左右戰局能力強
該消息人士認為，這些球員的得分能力和比賽控制能力，能為所屬球隊帶來積極的影響，日本職籃乙級聯賽（B2聯賽）奪冠的滋賀湖隊，其陣中的菲律賓籍後衛Kiefer Ravena就是球隊相當倚重的戰力；而在B聯盟中西地區霸主名古屋鑽石海豚，其陣中控球後衛Ray Parks Jr.實力也相當出色。
B聯賽相當重視亞洲外援戰力，也願意投資大量薪資在上面，該名日媒透露：「目前頂級亞洲外援的年薪高達數千萬日圓」。舉Kiefer Ravena和他的弟弟Thirdy為例，根據菲律賓記者Homer Sayson的說法，他們得到的月薪報價在「4萬至5萬美元之間」，考慮到整個賽季10-11個月的合約，他們的年薪可以達到50萬美元。阿巴西有沒有達到如此驚人的薪資水準不確定，但是目前日職是沒有薪資上限的。
阿巴西年薪不太可能低於20萬美元 最高待遇年薪約50萬
根據B聯賽可能將在2026-27年賽季開始進行全面改革，其中一項是引進薪資上限，數字可能是團隊年薪總額限制在8億日圓左右。如果阿巴西在2024-25賽季開始在B聯盟效力，並超過3年，那他才必須考慮薪資上限的問題，但目前還沒有金額限制。
當被問到阿巴西月薪是否可能達到4、5萬美元的水準時，該消息人士指出巴西的具體薪資要視秋田北部喜悅隊對他的重視程度而定，「但我個人的猜測是不會低於20萬美元。秋田隊2022-23賽季的總薪資成本約為285萬美元。簡單地除以名單上的球員數量，秋田2022-23賽季的平均年薪約為22萬美元。無論如何，他應該都不會低於平均年薪才對。」
「秋田北部喜悅隊的年薪總額在B聯賽中只能算是中下水平，如果阿巴西在2024-25賽季在B聯賽中發揮自己對球隊的影響力，那麼到時候他若加盟另一支球隊，他肯定有機會挑戰50萬美元年薪。」該消息人士最後以如此一段話作為結尾。