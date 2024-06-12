一殯開拆！台北蛋黃區未來蓋房能買嗎？命理師：這2事不做會出事

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殯葬處指出，一殯拆除工程工期預估5 個月，拆除後作為臨時停車場使用，計有315 汽車位、128 格機車位、4 格大客車位，並保留近600 坪綠地面積。至於一殯用地未來用途，台北市府將持續傾聽多元意見，綜整地方需求，俾更詳細周全地規劃未來方案。
一殯蓋房前！命理師建議：必做這2件事
台北市土地稀缺，住宅需求不小，一殯原址未來若興建住宅能買嗎？國際命學教授楊登嵙直呼：「當然可以買！」並告訴《NOWnews今日新聞》說，殯葬地磁場聚陰，若未來要用來蓋房不能馬上用，要先經太陽曝曬，先做停車場、公園綠地很好，但要注意樹不要種太多，讓一殯原址可充分照射陽光，至少曬個3年別用最好。
楊登嵙也提醒，未來一殯原址若要蓋房，動工前要再做一次大型法會，而且開挖地下室時，至少表面3尺深的土要全部挖除，陰的磁場可以降到最低，這樣就比較沒有問題。
最早揭露總統賴清德老家有龍脈的風水老師林進來也告訴《NOWnews今日新聞》，事實上台北的第一代殯儀館在日治時期啟用，約在今日的新生北路二段附近，直言殯儀館拆除後陰氣會跑掉，先做開放式的停車場，人來來去去、空氣流通加上陽光曝曬，靈也會就此離去，提醒只要不要蓋地下室的停車場就好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。