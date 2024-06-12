大谷翔平開轟引燃打線！5發全壘打狂灌10分　道奇15：2打爆遊騎兵

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大谷翔平在1局下的首個打席，靠著投手的控球亂流，選到4壞球保送上壘，隨後發動盜壘並站上二壘得點圈，最終被重砲捕手Will Smith的3分彈送回本壘。大谷翔平本季盜壘成功率仍維持在94％，且也成為大聯盟最快達成15支全壘打、15次盜壘的球員。
第2個打席出現在3局下，投手Dane Dunning只將1顆球投進好球帶，再度讓大谷翔平藉由四壞球保送上壘。4局下二壘有人的情況下，大谷翔平積極出棒，可惜遭到對方滑球引誘揮空，遭到三振。
比賽來到6局下，大谷翔平在和投手纏鬥到2好2壞後，瞄準好球帶高位置的速球，大力將球敲向右外野方向，最終飛出牆外，形成1發兩分砲，個人本季第16支全壘打，目前並列全聯盟第8名。
道奇打線猛攻 痛宰遊騎兵牛棚
首局Will Smith在一、二壘有人的局面下，抓準Dane Dunning的失投滑球，一棒將紅中位置的球敲出左外野全壘打牆，道奇3：0遊騎兵。2局上，遊騎兵攻佔一、三壘，Ezequiel Duran敲出相當深遠的高飛犧牲打，為遊騎兵送回一分，以1：3落後道奇。
比賽來到4局下，Mookie Betts在滿壘時敲出清壘的二壘安打，幫助道奇以6：1取得大幅領先。6局下在大谷翔平開轟後，道奇打線如入無人之境，Freddie Freeman上演了背靠背開轟，而Teoscar Hernandez、Jason Heyward都接連開轟，單局就狂敲4發全壘打，猛灌進7分，道奇14：1領先遊騎兵。
雖然Ezequiel Duran在7局上轟出陽春砲，幫球隊追回1分，不過道奇在7局下再靠著犧牲高飛球擠回1分，對於戰局已無太大影響，最終道奇以15：2擊敗遊騎兵。