台積電創辦人加持！張忠謀住過竹北豪宅 買家3年轉手賺逾3300萬
92歲的台積電創辦人張忠謀去年5月以388.9萬美元（約新台幣1.2億元）出售位於夏威夷的別墅，引發市場高度關注。房仲業者透露，張忠謀先前購買的竹北豪宅，買家在接手3年後將其分成兩戶出售，獲利接近一倍。
家庭消費中心/綜合報導
張忠謀於2009年斥資3000多萬元，購買位於竹北高鐵站附近的高級住宅一層樓，據了解，該建案為豐邑建設的「極光琉璃」，到高鐵新竹站距離步行約7分鐘，全區2300坪，光是1800坪的公共設施就花1億元打造，包括溫水游泳池、閱讀室、兒童自然館、韻律教室、球室和健身房，全區挑高，非常開闊大器。
當初市場傳聞，張忠謀將買屋事宜全權交給夫人張淑芬決定，且張淑芬沒有透過仲介，是直接走進接待中心找代銷公司業務員購買。彷彿「天上掉下幾千萬元生意」的好運，成為當時新竹地區房地產業者最轟動的話題。
極光琉璃全區共153戶，張忠謀在同樓層買了兩戶82坪，另加4個車位，每坪約27萬元，兩戶打通後，總面積達200坪。2018年張忠謀退休，當時房地產市場不景氣，他以總價3600萬元（包含4個車位）出售，平均每坪單價約19.06萬元。
近年來，竹北房價大幅上漲，2021年4月接手張忠謀竹北豪宅的買家，將兩戶分別以100.01坪和100.15坪出售，售價分別為3450萬元和3490萬元，換算每坪單價為39.65萬元和39.67萬元，實現近一倍的增值。