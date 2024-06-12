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韓國泡麵太辣！丹麥召回下架3款三養辣雞麵：辣到「有中毒風險」

▲丹麥食安當局昨（11）日宣布，召回下架3款韓國泡麵，分別是三養辣雞麵（Samyang Buldak Hot Chicken Stew）以及其2倍辣度與3倍辣度的版本，丹麥當局稱三養辣雞麵辣度過高，甚至有可能造成消費者急性中毒。（圖／翻攝自韓國三養官網）
▲丹麥食安當局昨（11）日宣布，召回下架3款韓國泡麵，分別是三養辣雞麵（Samyang Buldak Hot Chicken Stew）以及其2倍辣度與3倍辣度的版本，丹麥當局稱三養辣雞麵辣度過高，甚至有可能造成消費者急性中毒。（圖／翻攝自韓國三養官網）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國泡麵因湯頭美味、口感濃郁、麵條較有嚼勁，受到許多老饕歡迎。不過，丹麥食安當局昨（11）日宣布，召回下架3款韓國泡麵，分別是三養辣雞麵（Samyang Buldak Hot Chicken Stew）以及其2倍辣度與3倍辣度的版本，丹麥當局稱三養辣雞麵辣度過高，甚至有可能造成消費者急性中毒。

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根據《BBC》報導，丹麥獸醫和食品管理局（Danish Veterinary and Food Administration）表示，三養辣雞麵的辣椒素含量如此之高，以至於消費者食用後有發生急性中毒的風險。

▲有網友挖出「2款」早已不常見的泡麵，感嘆表示「相信大部分的人都沒有吃過！」隨即引發老饕震驚留言。（示意圖／取自unsplash）
▲韓國泡麵因湯頭美味、口感濃郁、麵條較有嚼勁，受到許多老饕歡迎。（示意圖／取自unsplash）
丹麥獸醫和食品管理局不僅宣布召回下架，還建議已經購買但尚未食用的消費者，「應該丟棄或拿回商店退貨」，更警告尤其對於兒童來說，這種極端辛辣的食物可能會對健康造成傷害。

《BBC》報導指出，這似乎是三養辣雞麵全球首例遭到食安當局召回下架，不過，有許多國外網友認為丹麥小題大作，只是因為自己不能吃辣，就把辛辣泡麵當成「毒物」。

三養辣雞麵

三養辣雞麵於2012年推出，迅速成為熱門商品，以其辣度聞名，2018年又追加加辣版本，在社群網路上出現許多病毒式挑戰，比賽誰能在不喝水的情況下最快吃完，讓三養辣雞麵人氣激增。根據《Mynavi news》統計，2023年三養辣雞麵位居韓國人最愛泡麵Top10第7名。

  • 2023年韓國人最愛泡麵Top10
第1名：安城湯麵 

第2名：農心「辛拉麵」 

第3名：不倒翁「螃蟹炒碼麵」 

第4名：農心「辣炒碼麵」 

第5名：農心「馬鈴薯麵」 

第6名：不倒翁「金拉麵」 

第7名：三養「辣雞麵」 

第8名：不倒翁「海鮮烏龍麵」 

第9名：不倒翁「芝蔴拉麵」 

第10名：農心「浣熊炸醬麵」 

 

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