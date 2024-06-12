韓國泡麵太辣！丹麥召回下架3款三養辣雞麵：辣到「有中毒風險」
韓國泡麵因湯頭美味、口感濃郁、麵條較有嚼勁，受到許多老饕歡迎。不過，丹麥食安當局昨（11）日宣布，召回下架3款韓國泡麵，分別是三養辣雞麵（Samyang Buldak Hot Chicken Stew）以及其2倍辣度與3倍辣度的版本，丹麥當局稱三養辣雞麵辣度過高，甚至有可能造成消費者急性中毒。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，丹麥獸醫和食品管理局（Danish Veterinary and Food Administration）表示，三養辣雞麵的辣椒素含量如此之高，以至於消費者食用後有發生急性中毒的風險。
丹麥獸醫和食品管理局不僅宣布召回下架，還建議已經購買但尚未食用的消費者，「應該丟棄或拿回商店退貨」，更警告尤其對於兒童來說，這種極端辛辣的食物可能會對健康造成傷害。
《BBC》報導指出，這似乎是三養辣雞麵全球首例遭到食安當局召回下架，不過，有許多國外網友認為丹麥小題大作，只是因為自己不能吃辣，就把辛辣泡麵當成「毒物」。
三養辣雞麵
三養辣雞麵於2012年推出，迅速成為熱門商品，以其辣度聞名，2018年又追加加辣版本，在社群網路上出現許多病毒式挑戰，比賽誰能在不喝水的情況下最快吃完，讓三養辣雞麵人氣激增。根據《Mynavi news》統計，2023年三養辣雞麵位居韓國人最愛泡麵Top10第7名。
第1名：安城湯麵
第2名：農心「辛拉麵」
第3名：不倒翁「螃蟹炒碼麵」
第4名：農心「辣炒碼麵」
第5名：農心「馬鈴薯麵」
第6名：不倒翁「金拉麵」
第7名：三養「辣雞麵」
第8名：不倒翁「海鮮烏龍麵」
第9名：不倒翁「芝蔴拉麵」
第10名：農心「浣熊炸醬麵」