知名酒吧邀調酒師客座挨罰75萬！跟這法規有關 徐巧芯發函望放寬
近年來，台灣餐飲、調酒產業在國際產露頭角，多家入選亞洲50大餐廳、酒吧，獲得國際肯定，不少業者也開始邀請國外大師來台進行客座，不過，現行法規規定要事前2個月申請且申請工作許可的單位營業額要達1000萬元以上，業者普遍認為，門檻過高、申請不易，最近更有知名酒吧遭到開罰75萬元。國民黨立委徐巧芯接獲陳情，日前已發函給主管機關，希望研議針對短期客座態樣，放寬申請標準。
記者余祥／台北報導
不少台灣餐飲、酒吧業者都會邀請國外大師來台進行客座，不但可進行交流並分享經驗，還可以刺激消費，帶動產業發展，但業者實際上在邀請國際大師客座時，卻因現行法規規定遭遇許多困難，導致業者多以不通報的方式進行，近期就有知名酒吧被開罰。
根據現行法令規定，外籍調酒師、廚師來台客座，需要依照外國人從事就業服務法規範，事前2個月提就申請，且外籍調酒師申請工作許可的單位，營業額要達到1000萬元以上，業者普遍認為，台灣多為小規模經營，法規門檻過高，申請不易，且時常是臨時得知國際大師在臨近國家，因而邀請來台灣客座，很多時候無法在2個月前就提出申請。
業者認為，法規原意是保障本地就業人口，但卻阻礙了餐飲業發展的可能性，因此在網路發起連署，許多同行也都加入連署，希望主管機關正視產業情況。
國民黨立委徐巧芯辦公室接獲陳情案後，也發文給勞動部、交通部、衛福部、經濟部，希望主管機關審視行業發展的特殊性，針對外籍調酒師來台短期客座、交流等需求，在不影響國人就業的前提下，對相關法規進行研議，或是討論在一定的規則下，可以免申請或直接向勞動部申請的可能性，並希望主管機關在兩個月內提出調整辦法。