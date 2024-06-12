新青安成炒房幫兇？財部要嚴查人頭戶轉租 公股行庫打算這樣防堵
國內房價居高不下，外界質疑新青安貸款助漲炒房，對此，財政部次長阮清華今（12）日表示，新青安房貸是非常好的政策，目的是協助年輕人取得人生第一棟房子，對於外界擔心被濫用，財政部也有注意到，有關轉租、人頭戶問題，也會與相關機關嚴謹查核。此外，據了解，公股行庫也將有動作，土地銀行下周將邀集8大公股行庫開會，初步已有共識，除將要求貸款戶簽公版切結書，以確認是自住，如果查獲有人頭戶或貸後轉租，將追回利息補貼部分。
記者顏真真／台北報導
中央銀行將於明日召開第2季理監事會議，市場預期將再釋出第6波打炒房措施，不過，此時也傳出內政部正彙整3個時間點的房市價量走勢，將在近期報請行政院，邀集財金等相關部會研商，啟動新一波打炒房措施，內政部甚至已表態，若央行理監事會後再次宣布升息，不希望新青安房貸再補貼利差。
對此，財政部次長阮清華今日受訪時表示，央行是否會升息還不知道，但尊重內政部意見，也會了解他們的想法，政府是一體的，會以各方都能接受方式處理。不過，他也強調，新青安政策目的就是減輕年輕人買房壓力，買到人生第一間房子，這立意良好，對於外界擔心被濫用，財政部注意到了，會積極處理。
至於新青安被質疑成炒房幫兇，阮清華強調，銀行核貸都按規定辦理，造成房價上漲的因素眾多，新青安占整體房屋授信的比重也很低，對於轉租或人頭戶問題，將會同相關機關嚴格審查。
不過，據了解，承做新青安貸款的公股行庫也將採取動作，土銀下周將邀請公股行庫開會研議對策，目前初步已達2大共識，為確認自住， 除會要求貸款戶簽「公版切結書」，若查獲有人頭戶或貸後轉租，也會追回補貼利息，例如目前政府補貼新青安2碼半、即0.625個百分點，若違反規定，行庫就會追回這部分的利息補貼。