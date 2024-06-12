哥哥在韓戰被殺！終生與憂鬱症對抗　Jerry West傳奇又坎坷的人生

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Jerry West雖然在籃球天份極高，但卻擁有十分悲慘的童年，他曾遭受父親家暴，且因為父親看不起自己，常常對他毒打，他在過去的書中闡述自己的生活，以「活得毫無價值」來形容，因為父親從小就對他施以家暴，導致他長期活在自卑當中，「我常覺得自己很低賤，因為我根本就不喜歡自己。」
Jerry West在12歲那年就把獵槍藏在床底下，並計畫著，如果這種受虐生活沒有結束的一天，他就要用那把槍了結一切，「當我躺在床上，並試著入睡時，我常常想如果就這樣一覺不醒就好了。」
而這樣的生活，讓他在球季結束後，常常一個人關在房間，喝著烈酒，並且不斷逃避這樣的過去，憂鬱症讓他感到與社會隔絕，但他在球場上就可以找回自信與實力。
Jerry West的哥哥1951年死於韓戰，讓他心中受創很深，加上父親死於心臟病，他直到73歲還是受到憂鬱症困擾，而他也曾透露，NBA中也有不少球員被精神疾病影響，尤其是管理階層。
打造湖人王朝！ 1996年神操作換來Kobe
Jerry West對完美的追求使他作為 NBA 管理層的決策者取得了前所未有的成功，2次榮獲年度最佳ＧＭ榮譽。他先是擔任球探，後來擔任總管，幫助組建了 20 世紀 80 年代5屆總冠軍「Showtime」湖人隊。
Jerry West簽下了「俠客」Shaquille O'Neal並跟黃蜂隊交易來了Kobe Bryant的選秀權，為2000-10年的另外5個總冠軍奠定了基礎，可以這樣說，湖人王朝的冠軍，都跟Jerry West有關。
Jerry West晚年擔任心理健康倡導者，他曾在《紐約時報》出版的2011 年暢銷回憶錄《West by West：我迷人而痛苦的生活》（West by West: My Charmed, Tormented Life）中分享了他一生與憂鬱症的鬥爭。
此外，Jerry West在2019年6月1日，獲得美國總統授予的自由勳章，並且在之後電影「Uncle Drew」中飾演自己，並且擔任快艇隊顧問。
Jerry West小檔案：
出生年月日：1938年5月28日（86歲）
出生地：美國西維吉尼亞州希利恩
身高體重：6英尺2英寸（1.88公尺）、185英磅（84公斤）
最高學歷：西維吉尼亞大學
職業生涯：1960年–1974年效力於湖人隊
背號：44號
位置：控球後衛 / 得分後衛
經歷：
NBA總冠軍 (1972)
NBA總決賽最有價值球員 (1969)
14× NBA明星賽 (1961–1974)
NBA全明星賽最有價值球員 (1972)
10× NBA最佳陣容第一隊 (1962–1967, 1970–1973)
2× NBA最佳陣容第二隊 (1968, 1969)
4× NBA最佳防守陣容第一隊 (1970–1973)
NBA最佳防守陣容第二隊 (1969)
NBA得分王 (1970)
NBA助攻王 (1972)
NBA50大球星（1996）
NBA75大球星（2021）
以上資料參考：維基百科