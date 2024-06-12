快訊／Jerry West驚傳過世！享壽86歲　運球剪影成NBA招牌Logo

哥哥在韓戰被殺！終生與憂鬱症對抗　Jerry West傳奇又坎坷的人生

▲NBA傳奇名將Jerry West（左）今（12）日驚傳去世消息，而他童年不愉快，十分悲慘，哥哥韓戰過世，讓他終生跟憂鬱症對抗。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA傳奇名將Jerry West（左）今（12）日驚傳去世消息，而他童年不愉快，十分悲慘，哥哥韓戰過世，讓他終生跟憂鬱症對抗。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

前洛杉磯湖人隊傳奇名將Jerry West今（12）日傳出死訊，享壽86歲，Jerry West因為「LOGO」標誌讓全世界都知道他是誰，而他運球的剪影，更是成為商標享譽全球，不過Jerry West在球員時期，卻只有拿過1次NBA總冠軍，他算是悲劇的英雄，但另一方面，Jerry West又是史上最成功的總管，他打造湖人隊「Show Time」的球風，慧眼獨具簽下「魔術強森」Magic Johnson，並以他為基石打造湖人王朝，也在簽下「俠客」Shaquille O'Neal後，跟Kobe Bryant連線，重新擦亮紫金大軍的招牌，Jerry West的生涯，不但傳奇，又十分坎坷，因為他哥哥在韓戰戰死，加上童年陰影，讓他終生也要對抗憂鬱症。

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Jerry West童年悲慘　礦工之子常遭家暴

Jerry West雖然在籃球天份極高，但卻擁有十分悲慘的童年，他曾遭受父親家暴，且因為父親看不起自己，常常對他毒打，他在過去的書中闡述自己的生活，以「活得毫無價值」來形容，因為父親從小就對他施以家暴，導致他長期活在自卑當中，「我常覺得自己很低賤，因為我根本就不喜歡自己。」

Jerry West在12歲那年就把獵槍藏在床底下，並計畫著，如果這種受虐生活沒有結束的一天，他就要用那把槍了結一切，「當我躺在床上，並試著入睡時，我常常想如果就這樣一覺不醒就好了。」

而這樣的生活，讓他在球季結束後，常常一個人關在房間，喝著烈酒，並且不斷逃避這樣的過去，憂鬱症讓他感到與社會隔絕，但他在球場上就可以找回自信與實力。

Jerry West的哥哥1951年死於韓戰，讓他心中受創很深，加上父親死於心臟病，他直到73歲還是受到憂鬱症困擾，而他也曾透露，NBA中也有不少球員被精神疾病影響，尤其是管理階層。

打造湖人王朝！　1996年神操作換來Kobe

Jerry West對完美的追求使他作為 NBA 管理層的決策者取得了前所未有的成功，2次榮獲年度最佳ＧＭ榮譽。他先是擔任球探，後來擔任總管，幫助組建了 20 世紀 80 年代5屆總冠軍「Showtime」湖人隊。

Jerry West簽下了「俠客」Shaquille O'Neal並跟黃蜂隊交易來了Kobe Bryant的選秀權，為2000-10年的另外5個總冠軍奠定了基礎，可以這樣說，湖人王朝的冠軍，都跟Jerry West有關。

Jerry West晚年擔任心理健康倡導者，他曾在《紐約時報》出版的2011 年暢銷回憶錄《West by West：我迷人而痛苦的生活》（West by West: My Charmed, Tormented Life）中分享了他一生與憂鬱症的鬥爭。

此外，Jerry West在2019年6月1日，獲得美國總統授予的自由勳章，並且在之後電影「Uncle Drew」中飾演自己，並且擔任快艇隊顧問。


 Jerry West小檔案：

出生年月日：1938年5月28日（86歲）

出生地：美國西維吉尼亞州希利恩

身高體重：6英尺2英寸（1.88公尺）、185英磅（84公斤）

最高學歷：西維吉尼亞大學

職業生涯：1960年–1974年效力於湖人隊

背號：44號

位置：控球後衛 / 得分後衛

經歷：

NBA總冠軍 (1972)

NBA總決賽最有價值球員 (1969)

14× NBA明星賽 (1961–1974)

NBA全明星賽最有價值球員 (1972)

10× NBA最佳陣容第一隊 (1962–1967, 1970–1973)

2× NBA最佳陣容第二隊 (1968, 1969)

4× NBA最佳防守陣容第一隊 (1970–1973)

NBA最佳防守陣容第二隊 (1969)

NBA得分王 (1970)

NBA助攻王 (1972)

NBA50大球星（1996）

NBA75大球星（2021）

以上資料參考：維基百科

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