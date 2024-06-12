Porzingis才打2場又受傷了！NBA總冠軍賽塞爾提克隊的不安因素

快訊／Jerry West驚傳過世！享壽86歲　運球剪影成NBA招牌Logo

▲ NBA一代名將Jerry West驚傳過世，享壽86歲，NBA以他的運球作為招牌LOGO。（圖／翻攝自Lakers Nation ）
▲ NBA一代名將Jerry West驚傳過世，享壽86歲，NBA以他的運球作為招牌LOGO。（圖／翻攝自Lakers Nation ）

記者吳政紘/綜合報導

美國職籃NBA洛杉磯快艇隊宣布，NBA一代名將，傳奇人物Jerry West於美國時間今晨上午去世，享年86歲。West雖然是九零年代中期的球星，球員生涯距離現在已經有一段時間，但他優雅的打球風格，被認為是NBA指標性球員，也是著名的「LOGO MAN」，他的運球模樣，就是現在NBA的LOGO，而他打球態度很認真，又很努力，讓他成為NBA歷史上最傳奇的球星之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jerry West是誰？　擁有什麼事蹟

Jerry West是NBA歷史上唯一一位以敗者身份獲得NBA總冠軍賽MVP的球員（1969年）。他運球時的剪影是NBA標誌的原型，因此也被稱為「標誌」（The Logo）。他在比賽關鍵時刻發揮出色，為他贏得了「關鍵先生」的美名。

Jerry West球員時期很有性格，是一位火爆浪子，不過多次在冠軍賽表現優異，他自1960年起效力洛杉磯湖人隊，卻只有在1972年拿到NBA總冠軍。在他擔任管理階層期間，曾經8度拿下冠軍，堪稱是各球隊的「伯樂」，他生涯14度入選明星賽，被認為是最有影響力的球星。

早在Jerry West成為NBA史上最偉大的總經理之前，他就已經是聯盟最初超級巨星之一。Jerry West是西維吉尼亞州高中和大學籃球界的傳奇人物，在NCAA奪冠後，身為隊長他也幫1960 年美國奧運男子籃球隊在羅馬奧運奪冠，在14 年的職業生涯中，Jerry West每個賽季都入選全明星賽，12 次入選NBA 最佳陣容，5 次入選最佳防守陣容，生涯都在湖人隊。

Jerry West球員時期，他在9次進入 NBA 總冠軍賽中贏得了1次，但生涯有6次總冠軍系列賽中輸給了Bill Russell的波士頓塞爾提克隊 (Boston Celtics)，而1969 年Jerry West的總冠軍賽MVP 仍然是唯一一次將這項榮譽授予落敗球隊的成員。而在這7場輸給塞爾提克的比賽中，他場均得到37.9分。

驚傳享壽86歲　老婆陪伴身邊

根據Shams Charania、Marc Stein和Adrian Wojnarowski等多位知名記者的消息指出，Jerry West在今（12）日稍早離世，當時他的老婆陪伴在他身邊。

▲NBA傳奇名將Jerry West（左）今（12）日驚傳去世消息，過去他擔任洛杉磯湖人總管時期，曾交易來Kobe Bryant（右）。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA傳奇名將Jerry West（左）今（12）日驚傳去世消息，過去他擔任洛杉磯湖人總管時期，曾交易來Kobe Bryant（右）。（圖／美聯社／達志影像）

▲NBA一代名將，傳奇人物Jerry West於美國時間今晨上午去世，享年86歲。West雖然是九零年代中期的球星，球員生涯距離現在已經有一段時間，但他優雅的打球風格，被認為是NBA指標性球員，也是著名的「LOGO MAN」，NBA以他的運球為剪影創造LOGO。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA一代名將，傳奇人物Jerry West於美國時間今晨上午去世，享年86歲。West雖然是九零年代中期的球星，球員生涯距離現在已經有一段時間，但他優雅的打球風格，被認為是NBA指標性球員，也是著名的「LOGO MAN」，NBA以他的運球為剪影創造LOGO。（圖／美聯社／達志影像）
 Jerry West小檔案：

出生年月日：1938年5月28日（86歲）

出生地：美國西維吉尼亞州希利恩

身高體重：6英尺2英寸（1.88公尺）、185英磅（84公斤）

最高學歷：西維吉尼亞大學

職業生涯：1960年–1974年效力於湖人隊

背號：44號

位置：控球後衛 / 得分後衛

經歷：

NBA總冠軍 (1972)

NBA總決賽最有價值球員 (1969)

14× NBA明星賽 (1961–1974)

NBA全明星賽最有價值球員 (1972)

10× NBA最佳陣容第一隊 (1962–1967, 1970–1973)

2× NBA最佳陣容第二隊 (1968, 1969)

4× NBA最佳防守陣容第一隊 (1970–1973)

NBA最佳防守陣容第二隊 (1969)

NBA得分王 (1970)

NBA助攻王 (1972)

NBA50大球星（1996）

NBA75大球星（2021）

以上資料參考：維基百科

Porzingis才打2場又受傷了！NBA總冠軍賽塞爾提克隊的不安因素

Caitlin Clark例行賽吸引「20333人」進場　超過同日NBA總冠軍賽

NBA總冠軍戰G1特寫／Porzingis爆發！塞爾提克用最奢侈方式使用他

李亦伸專欄／「獨行俠>塞爾提克」　NBA總冠軍賽方程式5項勝4項

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生