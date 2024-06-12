快訊／Jerry West驚傳過世！享壽86歲　運球剪影成NBA招牌Logo

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Jerry West是NBA歷史上唯一一位以敗者身份獲得NBA總冠軍賽MVP的球員（1969年）。他運球時的剪影是NBA標誌的原型，因此也被稱為「標誌」（The Logo）。他在比賽關鍵時刻發揮出色，為他贏得了「關鍵先生」的美名。
Jerry West球員時期很有性格，是一位火爆浪子，不過多次在冠軍賽表現優異，他自1960年起效力洛杉磯湖人隊，卻只有在1972年拿到NBA總冠軍。在他擔任管理階層期間，曾經8度拿下冠軍，堪稱是各球隊的「伯樂」，他生涯14度入選明星賽，被認為是最有影響力的球星。
早在Jerry West成為NBA史上最偉大的總經理之前，他就已經是聯盟最初超級巨星之一。Jerry West是西維吉尼亞州高中和大學籃球界的傳奇人物，在NCAA奪冠後，身為隊長他也幫1960 年美國奧運男子籃球隊在羅馬奧運奪冠，在14 年的職業生涯中，Jerry West每個賽季都入選全明星賽，12 次入選NBA 最佳陣容，5 次入選最佳防守陣容，生涯都在湖人隊。
Jerry West球員時期，他在9次進入 NBA 總冠軍賽中贏得了1次，但生涯有6次總冠軍系列賽中輸給了Bill Russell的波士頓塞爾提克隊 (Boston Celtics)，而1969 年Jerry West的總冠軍賽MVP 仍然是唯一一次將這項榮譽授予落敗球隊的成員。而在這7場輸給塞爾提克的比賽中，他場均得到37.9分。
驚傳享壽86歲 老婆陪伴身邊
根據Shams Charania、Marc Stein和Adrian Wojnarowski等多位知名記者的消息指出，Jerry West在今（12）日稍早離世，當時他的老婆陪伴在他身邊。
Jerry West小檔案：
出生年月日：1938年5月28日（86歲）
出生地：美國西維吉尼亞州希利恩
身高體重：6英尺2英寸（1.88公尺）、185英磅（84公斤）
最高學歷：西維吉尼亞大學
職業生涯：1960年–1974年效力於湖人隊
背號：44號
位置：控球後衛 / 得分後衛
經歷：
NBA總冠軍 (1972)
NBA總決賽最有價值球員 (1969)
14× NBA明星賽 (1961–1974)
NBA全明星賽最有價值球員 (1972)
10× NBA最佳陣容第一隊 (1962–1967, 1970–1973)
2× NBA最佳陣容第二隊 (1968, 1969)
4× NBA最佳防守陣容第一隊 (1970–1973)
NBA最佳防守陣容第二隊 (1969)
NBA得分王 (1970)
NBA助攻王 (1972)
NBA50大球星（1996）
NBA75大球星（2021）
以上資料參考：維基百科