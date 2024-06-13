擔任NBA Logo感覺怎樣？Jerry West：只希望人們記得我是個好人

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Jerry West童年悲慘，常被父親家暴，並且對自己沒信心，十分自卑，但他在球場上激情演出，甚至常有驚人舉動，而他招牌的運球姿勢，還被用來製作成NBA Logo，行銷到全世界。
他在接受訪問時提到，「我常被問到可能擔任Logo會賺爆？」他卻開玩笑回答：「這幾年我真的賺了不少，大概有2分錢左右，因為這就是用來行銷的。」
Jerry West提到，當時聯盟想要行銷到世界，因此從5名球星中選擇一位，「連我自己都不知道是不是我」，因為只有用球員的剪影，但這一個Logo出來，卻也讓NBA成為世界品牌。
不過近年來，也有人認為Logo Man應該「退休」，聯盟也曾考慮換上其他球員的剪影，Jerry West說：「若要我選的話，我不會選，因為這是對其他人的不尊重。」
此外，Jerry West因為長期跟憂鬱症對抗，他也關懷他人心理狀態，Jerry West說：「我常想自己要被他人怎樣記住？」，「他是個好人，他是個會關懷別人的人，這樣就夠了。」
Jerry West在12日過世，當時他的妻子在身旁，享壽86歲，他是一代球星，也是許多人心中的好人。
Jerry West小檔案：
出生年月日：1938年5月28日（86歲）
出生地：美國西維吉尼亞州希利恩
身高體重：6英尺2英寸（1.88公尺）、185英磅（84公斤）
最高學歷：西維吉尼亞大學
職業生涯：1960年–1974年效力於湖人隊
背號：44號
位置：控球後衛 / 得分後衛
經歷：
NBA總冠軍 (1972)
NBA總決賽最有價值球員 (1969)
14× NBA明星賽 (1961–1974)
NBA全明星賽最有價值球員 (1972)
10× NBA最佳陣容第一隊 (1962–1967, 1970–1973)
2× NBA最佳陣容第二隊 (1968, 1969)
4× NBA最佳防守陣容第一隊 (1970–1973)
NBA最佳防守陣容第二隊 (1969)
NBA得分王 (1970)
NBA助攻王 (1972)
NBA50大球星（1996）
NBA75大球星（2021）
以上資料參考：維基百科