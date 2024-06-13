快訊／Jerry West驚傳過世！享壽86歲　運球剪影成NBA招牌Logo

擔任NBA Logo感覺怎樣？Jerry West：只希望人們記得我是個好人

▲NBA傳奇名將Jerry West驚傳過世消息，他生前也透露自己擔任聯盟招牌Logo的感覺。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA傳奇名將Jerry West驚傳過世消息，他生前也透露自己擔任聯盟招牌Logo的感覺。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA傳奇名將Jerry West昨（12）日深夜驚傳過世，消息一出讓整個籃球界十分震驚，不過Jerry West有太多傳奇時刻，但大多數在他執教、管理階層，Jerry West被視為一位知人善任的好人，不過長期擔任NBA Logo的看板球星，Jerry West卻透露他每年只有賺到2分錢（約新台幣6元）左右，因為這個Logo就是拿來行銷用，但被問到他最想以何種方式被大家記得？Jerry West卻說：「我只想讓大家記得我是個好人，他總是關懷別人，這樣就夠了。」

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Jerry West透露Logo Man的選角　每年只有拿2分錢？

Jerry West童年悲慘，常被父親家暴，並且對自己沒信心，十分自卑，但他在球場上激情演出，甚至常有驚人舉動，而他招牌的運球姿勢，還被用來製作成NBA Logo，行銷到全世界。

他在接受訪問時提到，「我常被問到可能擔任Logo會賺爆？」他卻開玩笑回答：「這幾年我真的賺了不少，大概有2分錢左右，因為這就是用來行銷的。」

Jerry West提到，當時聯盟想要行銷到世界，因此從5名球星中選擇一位，「連我自己都不知道是不是我」，因為只有用球員的剪影，但這一個Logo出來，卻也讓NBA成為世界品牌。

不過近年來，也有人認為Logo Man應該「退休」，聯盟也曾考慮換上其他球員的剪影，Jerry West說：「若要我選的話，我不會選，因為這是對其他人的不尊重。」

此外，Jerry West因為長期跟憂鬱症對抗，他也關懷他人心理狀態，Jerry West說：「我常想自己要被他人怎樣記住？」，「他是個好人，他是個會關懷別人的人，這樣就夠了。」

Jerry West在12日過世，當時他的妻子在身旁，享壽86歲，他是一代球星，也是許多人心中的好人。

Jerry West小檔案：

出生年月日：1938年5月28日（86歲）

出生地：美國西維吉尼亞州希利恩

身高體重：6英尺2英寸（1.88公尺）、185英磅（84公斤）

最高學歷：西維吉尼亞大學

職業生涯：1960年–1974年效力於湖人隊

背號：44號

位置：控球後衛 / 得分後衛

經歷：

NBA總冠軍 (1972)

NBA總決賽最有價值球員 (1969)

14× NBA明星賽 (1961–1974)

NBA全明星賽最有價值球員 (1972)

10× NBA最佳陣容第一隊 (1962–1967, 1970–1973)

2× NBA最佳陣容第二隊 (1968, 1969)

4× NBA最佳防守陣容第一隊 (1970–1973)

NBA最佳防守陣容第二隊 (1969)

NBA得分王 (1970)

NBA助攻王 (1972)

NBA50大球星（1996）

NBA75大球星（2021）

以上資料參考：維基百科

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