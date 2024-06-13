快訊／Jerry West驚傳過世！享壽86歲　運球剪影成NBA招牌Logo

塞爾提克季後賽豪奪10連勝聽牌！睽違65年再度拼橫掃奪冠

▲NBA美國職籃總冠軍賽G3今（13）日正式開戰，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，此戰塞爾提克末節穩住陣腳，終場就以106：99驚險取勝，距離隊史第18座冠軍僅差一勝，賽後Jayson Tatum與Jaylen Brown2人也激動擁抱慶祝。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃總冠軍賽G3今（13）日正式開戰，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，此戰塞爾提克末節穩住陣腳，終場就以106：99驚險取勝，距離隊史第18座冠軍僅差一勝，賽後Jayson Tatum與Jaylen Brown2人也激動擁抱慶祝。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽G3今（13）日正式開戰，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，本場比賽塞爾提克儘管一度看似要花掉多達21分領先，但最終還是穩住陣腳，終場就以106：99驚險取勝，系列賽取得3：0的聽牌領先，如今只差一勝，就能拿下隊史睽違16年的總冠軍。而塞爾提克如今不但在季後賽上，已經豪取10連勝，且有望挑戰隊史自1958-59賽季之後，睽違65年再度在總冠軍賽上橫掃對手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
塞爾提克過去17次奪冠　僅有1次是4：0橫掃對手

塞爾提克今年氣勢如虹，團隊戰力也相當平均，早就被許多專家看好是奪冠熱門。而他們也確實沒有辜負外界期望，如今在季後賽上已經豪取10連勝，且客場也拿下8連勝，表現相當驚人，綠衫軍現在距離隊史第18座冠軍，僅僅只差一場勝利。根據數據統計，過去塞爾提克17次奪下總冠軍金盃，僅有1958-59賽季是以4：0橫掃之姿擊敗湖人隊，如今綠衫軍將有機會在睽違將近65年後，再度挑戰隊史第2次

而塞爾提克的「雙J」組合，本場比賽也發揮相當出色，Jayson Tatum全場共26投11中，攻下全隊最高31分，並附帶6籃板5助攻；Jaylen Brown則是砍下30分8籃板8助攻成績，2人都在此戰展現出球星價值，也是綠衫軍搶下此戰的關鍵功臣。

賽後Jayson Tatum則在場邊接受採訪，當主持人Charles Barkley問到：「看到許多媒體在討論誰最好、誰最強，Jaylen Brown是塞爾提克最強什麼的，這些話是否會讓你感到沮喪？

Tatum被外界低估是否沮喪？　他不在乎只想盡力奪冠

Tatum則表示：「我是否會沮喪？我不知道，至於我聽過這些嗎？那是肯定的。在職業生涯早期，當我拿到了分數和漂亮的數據，但他們總說『你還沒有贏過總冠軍』。現在你有機會贏得冠軍，但卻換成說你得分不夠多，我嘗過失敗的滋味，現在我心想的就是盡一切努力贏。」


Jayson Tatum去守中鋒　塞爾提克「關鍵調整」摧毀獨行俠擋拆進攻

NBA總冠軍戰G3快評／塞爾提克距奪冠只差一步　現代籃球全面勝利

NBA總冠軍賽／塞爾提克106:99戰勝獨行俠！3:0聽牌　Tatum31分　

Porzingis才打2場又受傷了！NBA總冠軍賽塞爾提克隊的不安因素

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載