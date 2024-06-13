塞爾提克季後賽豪奪10連勝聽牌！睽違65年再度拼橫掃奪冠

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塞爾提克今年氣勢如虹，團隊戰力也相當平均，早就被許多專家看好是奪冠熱門。而他們也確實沒有辜負外界期望，如今在季後賽上已經豪取10連勝，且客場也拿下8連勝，表現相當驚人，綠衫軍現在距離隊史第18座冠軍，僅僅只差一場勝利。根據數據統計，過去塞爾提克17次奪下總冠軍金盃，僅有1958-59賽季是以4：0橫掃之姿擊敗湖人隊，如今綠衫軍將有機會在睽違將近65年後，再度挑戰隊史第2次。
而塞爾提克的「雙J」組合，本場比賽也發揮相當出色，Jayson Tatum全場共26投11中，攻下全隊最高31分，並附帶6籃板5助攻；Jaylen Brown則是砍下30分8籃板8助攻成績，2人都在此戰展現出球星價值，也是綠衫軍搶下此戰的關鍵功臣。
賽後Jayson Tatum則在場邊接受採訪，當主持人Charles Barkley問到：「看到許多媒體在討論誰最好、誰最強，Jaylen Brown是塞爾提克最強什麼的，這些話是否會讓你感到沮喪？」
Tatum被外界低估是否沮喪？ 他不在乎只想盡力奪冠
Tatum則表示：「我是否會沮喪？我不知道，至於我聽過這些嗎？那是肯定的。在職業生涯早期，當我拿到了分數和漂亮的數據，但他們總說『你還沒有贏過總冠軍』。現在你有機會贏得冠軍，但卻換成說你得分不夠多，我嘗過失敗的滋味，現在我心想的就是盡一切努力贏。」