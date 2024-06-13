海鮮檢出重金屬、禁藥！六福萬怡敘日全日扁蟹、南門市場黃魚中鏢
為維護民眾食用水產品安全，台北市衛生局日前執行今（2024）年度4月生鮮水產品第1波抽驗專案，在水產店、餐廳及市場等販售場所，共計抽驗30件，檢驗結果2件抽驗不符合規定，其中一件為六福萬怡「敘日全日」餐廳的「扁蟹」檢出重金屬鎘0.6mg/kg，超過標準:0.5mg/kg，以及南門市場「黃魚」檢出禁藥「還原型結晶紫」含量 0.6 ppb，標準為不得檢出，均已要求販售業者下架，並移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。
記者林莞茜／綜合報導
北市衛生局指出，此次共計抽驗30件生鮮水產品，包含5件深海魚類、10件養殖魚類、5件貝類、5件甲殼類、5件頭足類，依種類檢驗動物用藥多重殘留(48項)、孔雀綠及結晶紫及其代謝物(4項)、重金屬(鎘、鉛、甲基汞)。檢驗結果1件「扁蟹」檢出重金屬鎘0.6mg/kg (標準:0.5mg/kg)，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，違反食品安全衛生管理法第17條之規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
另1件為「黃魚」檢出還原型結晶紫（leucocrystal violet, LCV） 0.6 ppb（標準：不得檢出），不符「動物用藥殘留標準」，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，並依同法第52條第1項第 1款規定產品應予沒入銷毀。
針對食材遭檢出重金屬含量超標，六福萬怡酒店發聲明指出，本次冷凍扁蟹自行送檢衛福部認證單位採檢合格，後續將再與衛生局溝通釐清。
北市衛生局表示，重金屬進入人體的途徑包括食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；而水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受污染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬，包括鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。
至於黃魚檢出的「還原型結晶紫（leucocrystal violet, LCV）」雖可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出之動物用藥。北市衛生局提醒，飼養業合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等之外，還必須遵守停藥期，如此才能確保產品安全衛生，同時建議販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告。
北市衛生局建議販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告，並呼籲消費大眾購買水產品應選擇具有生產履歷或信譽良好之業者，避免選購來源不明的產品，多樣化選擇各類漁產品，勿偏好攝食特定魚種，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素。