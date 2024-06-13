影／連大谷翔平都覺得奇怪！道奇MVP打線單局3人都被三振超罕見
美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平今（13）日出戰德州遊騎兵隊，此役道奇打線受到壓制，最終以2:3落敗，不過最特別的狀況是，8局下輪到開路先鋒Mookie Betts、大谷翔平、Freddie Freeman的「MVP打線」時，這三位好手都在同局被三振，而大谷翔平也在被三振前露出質疑判決，讓人感到意外。這是本季第69場比賽後，首度發生的罕見狀況。不過大谷翔平也在首局就開轟，本季17轟達成，離全壘打王寶座，只剩下1轟。
記者吳政紘/綜合報導
大谷首局就開轟 可惜打線無力
以過去歷史數據來看，大谷翔平6月通常可以有10轟以上，算是他的「大月」，大谷通常會在6月爆發，今天剛好面對他熟悉的對手Jon Gray，大谷首打席就開轟，本季17轟出爐，離國聯全壘打王寶座，只差1轟。
大谷第二打席敲出右外野平飛球被接殺，第三打席敲出中外野飛球出局，第四打席面對投手David Robertson，結果大谷在第二球看到球似乎在好球帶外，他也愣了一下，但最後還是被變化球三振出局。
不過，大谷翔平今天在比賽結束後，打擊率3成11，連續4場敲安，還有17轟，15次盜壘，有機會再度達成20轟、20盜的好表現。