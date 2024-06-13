一殯謝幕3／房價凹陷區大噴發？已有知名建商預備插旗

建商不hold了！5月推案量創新高　專家揭建商算盤：房市亮黃紅燈

▲住展雜誌今（13）公布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，5月再次轉燈號為代表熱絡的黃紅燈。（圖／住展雜誌提供）
▲住展雜誌今（13）公布代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，5月再次轉燈號為代表熱絡的黃紅燈。（圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，5月再現激情，再次轉燈號為代表熱絡的黃紅燈，六大構成項目呈現「三升、三平」，走升的為預售屋推案量、新成屋戶數、待售建案個數，三平為議價率、來客組數、成交組數，整體分數為53.4分，比起3月同為黃紅燈的分數更高了。

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建商也不等了　單月推案量創一年來新高

5月風向球在供給面上最值得關注，趕不及3月底與4月的329檔期案，落到5月推出，又逢520檔期進場案，激盪出量體，預售推案量來到近1500億元，為近一年來單月最強，超強主力案有推上百億元的新北市三重區「RiVER PARK」，以及達70多億元同樣在三重區的「甲山林市政官邸3號」，和台北市中正區的「全坤衡峰」，另有10多案都有數十億元的量體，住展雜誌發言人陳炳辰認為，建商有意呼應買氣，態度打鐵趁熱，趁勝追擊，免於頻傳打房消息夜長夢多。

新成屋案亦被熱況帶動，不畏新版囤房稅上路的重稅風險，推出300多戶量體，破關連續兩個月的百來戶低量，其中桃園市楊梅區的「文生璞芯」、新北市板橋區的「榮群擎川」為指標，各推150戶與80戶量體，史上最強官方版低自備方案新青安即刻使用，也給足先建後售案建商莫大勇氣。

▲住展風向球5月六大指標分數與燈號對照表。（圖／住展雜誌提供）
▲住展風向球5月六大指標分數與燈號對照表。（圖／住展雜誌提供）
需求面維持高熱度　待售案完美去化

需求方面熱度不減，追蹤的指標建案平均來客組數每週約31組，而平均成交組數每週則約4.2組，維持前月高溫，相比過去來客組數都在20多組，成交組數至多3組，購屋信念走強不言可喻。陳炳辰指出，買房話題發燒、市場資金充沛均令買氣不墜，像台北市中山區、新北市三重區與淡水區、桃園市中壢區與八德區都有指標案成績不俗。

印證買氣的還有待售建案數，即便供給活水湧入，5月待售案數降至1003案，月減23案，跌破千案一步之遙，去化熱度可見一斑，北台灣各縣市一致順銷，又以新北市最佳，桃園市與新竹縣居次，三縣市本皆屬房市熱區，不少二線地段在比價效益下完美結案，分數成長其來有自。

買盤積極度高漲讓不少新案成功以不二價銷售，而且不論價碼高低，買方都已有高度認知，比方說近期就有開價、成交價來到區域新高案仍數個月就完銷，實價資訊揭露也不乏案例成交達標開價水位，議價幅度低，風向球數據平均議價空間在一成以內，分數保持與前月一致。

展望後況，陳炳辰表示，央行打房來勢洶洶，今年還有台北市中山區、文山區，與新北市三重區、中和區，以及桃園市大園區百億大案未進場，超過50億元未公開指標案則分布在台北市的萬華區、大同區，與新北市的板橋區、土城區，和桃園市中壢區、新竹市香山區，量體偏大風險愈高，得留意突有變數打亂買賣雙方腳步，是否由熱轉冷為接下來觀察重點。
 

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