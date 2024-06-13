深田詠美「最強生化方形屁股」提臀到最高度！粉絲拜託：能穿褲嗎
日本「最強生化人」AV女優深田詠美近日話題不斷，她把臀部修成正方形的影片引發熱潮，趁著這股居高不下的討論，再釋出新的詭異「手動提臀」熱舞片段，令網友搖頭詢問：「是誰毀了妳的身體？」、「妳能穿起褲子嗎？」。
記者陳雅蘭／綜合報導
今年26歲的深田詠美，在2016年加入偶像團體「B少女戰士Go-Fight-Girl」出道，奮鬥了2年演藝成績沒有起色；2017年2月以「天海心」名義，成為SOD專屬女優AV出道，同年10月辭職休息，並赴南韓整形，一共做了臉部輪廓手術、兩顎手術、隆胸手術，全身從頭到腳澈底改造，獲封「最強人造人」稱號，網友也稱她為新一代「生化人」；直到2018年，深田詠美再投入成人產業，在PREMIUM以「深田詠美」名義重新出道，但除了拍成人片，也專心經營YouTube頻道。
深田詠美雖然停止進廠維修，但近期照片濾鏡「越修越誇張」，正常的圓形臀部直接修成正方形，導致外界一度引起誤會「整過頭」；她無畏批評酸言，再度公開新的「維修」影音，再次引起討論。
最新的影片中，深田詠美穿著胸前交叉設計的比基尼，她在海中刻意扭動「萬眾矚目」的臀部拍短影片，但這次並非方形臀，而是翹到不科學的圓形屁股，果真吸引92萬人搶看，但多數網友並非投以欣賞眼光，認為深田詠美心理不太正常，希望她能去看醫生。
網友紛紛表示：「誰毀了妳的身體？」、「顏值很成功，但我想說的是，身體真的好不自然」、「妳能穿起褲子嗎？」、「老師妳這樣真的不好看啊！」、「PO上來故意要被大家罵的嗎？」；但也有人支持深田詠美，直呼跳舞模樣滿可愛的，留言區討論十分熱烈。