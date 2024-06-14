加油站「都市傳說」員工破解！震撼教育3點　眾全愣：加錯好幾年

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📍一、加油要去生意比較好的加油站，因為油比較新鮮？
中油員工表示，「理論上沒錯，但實際差異極小」，因為煉油廠的油會先送到油庫，油庫灌裝後送到各站，這中間就不知道經過多久了。汽油的確會隨時間變質，但受保存方式影響很大，大家認為，油庫跟加油站地下儲槽的保存環境會跟車子油箱、寶特瓶會一樣嗎？
中油員工提到，「曾經有客人提著油桶來說，這個油他放了X個月還能不能用，我說這問題我無法回答，結果被他酸你們上課不是都有教？馬上被我回嗆：『那請問一下你怎麼保存的，有沒有氣密？環境溫度多少？濕度多少？』當場就直接閉嘴了。」
📍二、油罐車卸油後不要加油，因為會加到髒油？
中油員工指出，有這個都市傳說是因為，有人認為卸油灌下去的力道，會把油槽內的髒東西翻攪起來，這時髒油就會進你油箱，但這同樣是「理論上正確，實際上根本沒差」，因為那些東西平常都沉積在油槽底部，在槽內還有餘油的情況下灌下去是攪不起來的。
中油員工說，油庫調度遠端監控，基本上不會讓油量低到那種程度。 因為沉油泵會燒掉，在那之前油罐車就會來了，不然現場人員也會直接停發該油品。
📍三、地震後不要馬上去加油！原因曝光
中油員工表示「關於油品品質有差的部分，真正有相關的是地震，劇烈搖晃會讓底部沉積物整個攪上來，我們地震後檢點的SOP有一項就是試桶，看油槍的發油速度有無變慢及目視油品有無混濁，因為加油機內有濾心，如果髒污太多堵住濾心就會很慢。」
中油員工也發出幾款常見的油品在地震過後的比較，可以發現色澤上真的非常有差別，這時候只能等時間讓它沉澱，但餘震太多，換了新的濾心撐沒幾小時半天可能又掛了，所以前一陣子地震那幾天，「我們就是不斷在餘震>試桶>停發油品>等沉澱>換濾心當中度過」，所以建議地震完後如果需要加油， 盡可能避開遠離震度大區域的加油站吧！
貼文曝光後，不少網友紛紛大讚實用：「哇好文推推！長知識了」、「第一個都市傳說真的很好笑，聽長輩講好幾次了，後來默默的也跟著這樣加好幾年」、「原來地震後不要去加油！大長知識」、「第二個也聽長輩說過哈哈哈哈哈，感謝中油員工辛苦講解」。