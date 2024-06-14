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加油站「都市傳說」員工破解！震撼教育3點　眾全愣：加錯好幾年

▲台灣的汽機車眾多，到加油站「加油」這件事幾乎成為每週甚至每天都要做的事情。（圖/NOWnews資料照）
▲台灣的汽機車眾多，到加油站「加油」這件事幾乎成為每週甚至每天都要做的事情。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣的汽機車眾多，「加油」這件事幾乎成為每週甚至每天都要做的事情，然而坊間總是有許多大大小小關於「加油站的都市傳說」，一直都沒被證實也沒被推翻，像是「加油要去生意好的加油站加」等等。近日就有中油員工出面分享「三大點都市傳說破解」，不少鄉民看完之後紛紛讚賞表示：「專業！長知識了！」

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近日有網友在PTT討論機車性能，內容就提到，有許多人針對加油的部分有些都市傳說，包含「加油要去生意好的加油站，他們的油比較新鮮」、「油罐車在卸油之後不要馬上加油，因為會加到髒油」等，於是就有中油員工直接大篇幅回文破解，甚至加碼「地震後不要加油的教育」，引起熱烈討論。

📍一、加油要去生意比較好的加油站，因為油比較新鮮？

中油員工表示，「理論上沒錯，但實際差異極小」，因為煉油廠的油會先送到油庫，油庫灌裝後送到各站，這中間就不知道經過多久了。汽油的確會隨時間變質，但受保存方式影響很大，大家認為，油庫跟加油站地下儲槽的保存環境會跟車子油箱、寶特瓶會一樣嗎？

中油員工提到，「曾經有客人提著油桶來說，這個油他放了X個月還能不能用，我說這問題我無法回答，結果被他酸你們上課不是都有教？馬上被我回嗆：『那請問一下你怎麼保存的，有沒有氣密？環境溫度多少？濕度多少？』當場就直接閉嘴了。」

▲台灣中油、中油、加油站配圖。（圖／記者林調遜攝）
▲中油員工透露，生意比較好得加油站「油也不會比較新鮮」。（圖／記者林調遜攝）
📍二、油罐車卸油後不要加油，因為會加到髒油？

中油員工指出，有這個都市傳說是因為，有人認為卸油灌下去的力道，會把油槽內的髒東西翻攪起來，這時髒油就會進你油箱，但這同樣是「理論上正確，實際上根本沒差」，因為那些東西平常都沉積在油槽底部，在槽內還有餘油的情況下灌下去是攪不起來的。

中油員工說，油庫調度遠端監控，基本上不會讓油量低到那種程度。 因為沉油泵會燒掉，在那之前油罐車就會來了，不然現場人員也會直接停發該油品。

▲（圖／中油提供）
▲中油員工表示，油罐車卸油之後仍然可以正常加油，因加油站不會讓油低到灌油時有「翻攪沉澱物」的情況。（圖／中油提供）
📍三、地震後不要馬上去加油！原因曝光

中油員工表示「關於油品品質有差的部分，真正有相關的是地震，劇烈搖晃會讓底部沉積物整個攪上來，我們地震後檢點的SOP有一項就是試桶，看油槍的發油速度有無變慢及目視油品有無混濁，因為加油機內有濾心，如果髒污太多堵住濾心就會很慢。」

中油員工也發出幾款常見的油品在地震過後的比較，可以發現色澤上真的非常有差別，這時候只能等時間讓它沉澱，但餘震太多，換了新的濾心撐沒幾小時半天可能又掛了，所以前一陣子地震那幾天，「我們就是不斷在餘震>試桶>停發油品>等沉澱>換濾心當中度過」，所以建議地震完後如果需要加油， 盡可能避開遠離震度大區域的加油站吧！

貼文曝光後，不少網友紛紛大讚實用：「哇好文推推！長知識了」、「第一個都市傳說真的很好笑，聽長輩講好幾次了，後來默默的也跟著這樣加好幾年」、「原來地震後不要去加油！大長知識」、「第二個也聽長輩說過哈哈哈哈哈，感謝中油員工辛苦講解」。

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▲中油員工曬出地震前後「油品品質」的差異，因為地震會讓底部沉積物整個攪上來，色澤上確實明顯有差異。（圖/PTT）

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