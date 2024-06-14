名家論壇》徐佳馨／央行打房打什麼？

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其一，維持金融穩定為要，其他不是主角。
其二，房市亂象應回歸主管機關內政部與財政部，央行不覺得自己是主角。
從這套思路去推論，透過調升存準率收水，減少成數並未擴大，只鎖定在特定區域的「輕鬆打」，就不那麼讓人意外。
在央行的規劃下，理論上市場不會馬上消風，針對第二戶以上購屋人，無論是成屋或是即將交屋的預售，多少會出現打擊。
觀察得出央行此次劍指數年前購置預售屋的多戶投資客，由於這些買方即將交屋，最直接會面對核貸成數不足的問題，極可能因為資金周轉不靈而低價賣出，讓市場交易量增加，有助於緩解目前市場上供給的問題。
理想上如此，事實上是否會出現央行的預想，可能沒那麼容易，要是市場熱錢持續，恐怕還會繼續發生預期之外的超展開。
畢竟房價在那麼短的時間漲了一大段，即使買方因為個人因素無法交屋，真的很差的可以透過解約解套，或是其他管道借貸、轉售，前者物件再回到建商手上，當初賣便宜的又可以拿回來再賣一次。
貸款成數不夠的交屋買家看到房價漲，會願意借錢咬牙再撐一段，價格難出現甜甜價。最倒楣的是前幾天剛簽約，還沒送貸款件的換屋買方，買到貴、貸得少，交不出來只能想方設法找生路。
說了那麼多，也就是對打房效果不期待。可是其衍生出的副作用恐怕是主管機關所不樂見，見獵心喜的買家加速熱錢往低價、非管控特定區域的建設話題區移動，效果可能更為驚人。
如無意外，至少房市第三季延續上半年表現，價量都穩。
有人問，那麼打房在打什麼呢？
說來悲涼，打到後來，不只打身上沒那麼多錢的民眾，還打等政府信誓旦旦說會打出甜蜜點的買方。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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