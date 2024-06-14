日本軟銀花3年研發AI通話技術！不為取代、而是「保護」客服人員

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一位工程師透露，他們已經花了3年研發「情緒消除」系統，以解決客服人員被騷擾甚至辱罵的問題。「情緒消除」系統透過AI技術來識別來電客戶的語音內容，並將「轉譯」後的版本同步轉接給客服人員，轉譯版將把來電客戶具有威脅性或特別情緒化的聲學特徵給消除。
日本軟銀表示，「情緒消除」並非要讓所有客人聽起來都心平氣和，憤怒的客戶在轉譯後還是會保留其不滿的情緒，以確保客服人員能夠採取適當措施應對，但會對涉及辱罵或攻擊性的語調予以調整，像是特別尖銳的高頻呼喊或是特別宏亮的咆哮會被消除，以降低客服人員在工作時所承受的精神壓力。
「情緒消除」系統預計於明年4月啟用，目前僅支援日語，但軟銀表示正在考慮開發其他語言的版本。
AI將取代人類工作？
AI技術未來發展會對人類造成什麼影響，在專家之間也是眾說紛紜。美國富豪馬斯克（Elon Musk）曾預言，未來可能「我們誰都找不到工作」，但是人類社會所需的商品或服務不會短缺，因為這些都將由AI和機器人負責，人類變成「為工作而工作」，而不是出於賺錢維生的理由去工作。
不過，麻省理工學院今年1月發表報告認為，目前職場上採用AI技術的速度比一些人所擔心得要慢得多，許多被認為會遭AI威脅的工作，實際上對公司而言，用AI來取代人力並不存在經濟上的好處。且有許多工作，像是需要高情商和人際互動的職業，難以被AI取代。