象迷擠滿大巨蛋！中信兄弟迎接阪神甲子園日 挑戰中職首次3萬人
中信兄弟昨（14）日在台北大巨蛋和樂天桃猿進行前哨戰，吸引共16,103人進場，今（15）日迎接主軸「阪神甲子園球場日」，除了要和倒數魔術數字M7的統一7-ELEVEn獅交手，賽前也將邀請日職傳奇球星金本知憲開球。球團在此前就已表示，15日的賽事預售票已接近3萬人，再加上現場售票，將相當有機會成為中職首場觀眾數超過3萬人的賽事。
記者林之越/綜合報導
龍象大戰寫紀錄 挑戰刷新目標
目前中職在大巨蛋累積最高進場人數，是由味全龍擔任主場，在6月1日交手兄弟的「龍象大戰」，當時由於「AI教父」黃仁勳驚喜宣布將到場開球，吸引眾多觀眾進場，當時一共有29,688人進場，距離3萬人大關僅不到300人。
而兄弟作為大巨蛋主場球隊，目前累積最多進場人數，是在4月4日的首次攻蛋，當時一共有25,942人進場。根據球團先前透露消息，在「阪神甲子園球場日」主題日的加持下，本周末3連戰預售票合計突破48,000人，甚至決定在15日加開內野上層L4、L5區域。
目前唯一在大巨蛋突破3萬名觀眾的棒球賽事，僅有3月初舉辦的讀賣巨人軍90週年交流戰，當時在日職巨人軍的魅力下，2日分別吸引37,890人、30,890人進場。倘若兄弟能成為中職首場超越3萬人的賽事，紀錄也將別具意義。