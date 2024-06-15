魔鷹超狂11轟！為何各隊不愛洋砲？前兄弟奪冠功臣福來喜也遭割愛

惡作劇對象都變監督！金本知憲見到兄弟黃衫　笑稱：以為來看阪神

▲日職阪神虎傳奇球星「平成鐵人」金本知憲，今（15）日受中信兄弟總教練平野惠一邀請，來到台北大巨蛋開球。（圖／記者吳翊緁攝）
▲日職阪神虎傳奇球星「平成鐵人」金本知憲，今（15）日受中信兄弟總教練平野惠一邀請，來到台北大巨蛋開球。（圖／記者吳翊緁攝）

記者林之越/台北報導

日職傳奇球星「平成鐵人」金本知憲，在今（15）日受到中信兄弟邀請，蒞臨台北大巨蛋為「阪神甲子園球場日」開球。接受媒體訪問時，金本知憲開玩笑說自己過去在阪神虎時期，最愛惡作劇的就是新井貴浩和平野惠一，如今兩人都成為監督，彷彿有一種魔力談到首次進場觀看兄弟的比賽，金本知憲提到兄弟的黃色球衣，讓他有種來看阪神虎比賽的錯覺

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跟平野故事太多　惡作劇對象都變監督

由於手部有傷勢，賽前的開球儀式中，由阪神虎啦啦隊吉祥物「キー太 Ki-Ta」負責投球，金本知憲擔任打者，而負責接球的則是曾經旅日效力阪神虎的兄弟投手呂彥青。完成開球儀式後接受訪問，金本知憲談到接收邀約時的想法，他表示：「一開始想說怎麼會邀請自己，而且平常也很少會出席這樣的活動，真的是為了平野監督而來的。」

被問到過去跟平野惠一間的互動，金本知憲笑說：「我和他的小故事太多了，一天可能講不完。」接著分享道：「以前在選手時期，最愛惡作劇的就是新井貴浩，第2名就是平野惠一。」現在兩人分別是日職廣島鯉魚隊的監督以及中職兄弟隊的總教練，這巧合也讓金本知憲笑稱，彷彿被他惡作劇以後，就會當上監督

▲中信兄弟特別邀請日職傳奇「平成鐵人」金本知憲開球，平野惠一還沒見到面，直呼非常緊張，並希望師傅到場能為球隊帶來力量。（圖／NOWnews資料照）
▲中信兄弟特別邀請日職傳奇「平成鐵人」金本知憲開球，平野惠一還沒見到面，直呼非常緊張，並希望師傅到場能為球隊帶來力量。（圖／NOWnews資料照）
看到黃衫就想到阪神　分享成為鐵人秘訣

對於首次進入大巨蛋觀看中信兄弟的比賽，金本知憲提到：「今天看到很多球迷穿著黃色的球衣，彷彿是看阪神比賽的感覺。」此外，他也表示大巨蛋的高度真的很高，是和日本巨蛋明顯的不同之處。

關於如何成為「平成鐵人」，金本知憲坦言：「最重要的可能還是練習，多訓練多鍛鍊。」他以自己的經驗舉例：「像我以前其實身體也比較弱，但是不管球團希望我做，或是我自己想做的練習，我都會去做，再加上自己有不斷想出賽的意志，所以才能連續出賽這麼多場。」

最後，被問到來台灣後想做什麼，金本知憲表示之前聽說過台灣的東西很好吃，會交由平野惠一安排除了大巨蛋外，也希望有機會可以到台灣其他球場看看

▲由於手部有傷勢，賽前的開球儀式中，由阪神虎啦啦隊吉祥物「キー太 Ki-Ta」負責投球，金本知憲擔任打者。（圖／記者吳翊緁攝）
▲由於手部有傷勢，賽前的開球儀式中，由阪神虎啦啦隊吉祥物「キー太 Ki-Ta」負責投球，金本知憲擔任打者。（圖／記者吳翊緁攝）

金本知憲小檔案：

綽號：平成鐵人、兄貴（アニキ）

出生日期：1968年04月03日（56歲）

身高體重：180公分　88公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：外野手

出生地點：日本廣島縣廣島市南區青崎（韓國裔）

最高學歷：日本東北福祉大

職棒選秀：1991年日本職棒選秀會廣島東洋鯉魚隊第四指名

婚姻狀態：離婚、婚前歸化日本籍

學歷：

廣島市立青崎小學校

廣島市立大州中學校

廣陵高等學校

東北福祉大學（明治神宮出場：1988年～1991年）

經歷：

日本職棒廣島東洋鯉魚隊（1992年～2002年）

日本職棒阪神虎隊（2003年～2012年）

野球解說者、評論家

日本職棒阪神虎隊一軍監督（2016年～2018年）

以上資料參考：台灣棒球維基館

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