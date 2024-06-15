Klay Thompson取消追蹤勇士隊「動機」為何？灣區記者給出解讀

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目前不清楚K湯在Instagram上的舉動意味著什麼，但這樣的事情不太可能是沒來由的，外界肯定會假設這樣的行為和雙方之間合約談判不順有關。網路上，球迷們對於Thompson清理IG上有關勇士隊的內容背後的動機爭論不休，但最受關注的答案是他休賽季可能會前往一支新球隊來結束他的職業生涯。
「我們距離自由球員市場開啟還有18天，而這種情況的發生，這告訴我雙方沒達成共識（就續約達成一致），」舊金山灣區體育廣播電台《95.7 THE GAME》主持人Dan Dibley在節目上如此說道，「Klya對此並不滿意，並反應在IG上。」
Thompson盼重拾身手 已經開始練球
這位34歲得分的後衛預計除了勇士隊之外還有很多追求者，包括奧蘭多魔術、費城76人和底特律活塞都傳出對他有意。其生涯5次入選全明星，4次奪得NBA總冠軍，被評為NBA歷史上最偉大的射手之一，他在2023-24賽季在例行賽77場比賽中，場均得到17.9 分，三分球命中率為 38.7%，共投進268記三分球，排名聯盟第4。
而就在人們還在思考Thompson取消關注勇士的舉動意味著什麼的同時，K湯在網路上也有一則新消息，他和拿過4屆德魯聯賽MVP的Franklin Session以及效力於日本B聯賽的菲律賓籍球員Thirdy Ravena一起練球。