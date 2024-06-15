金本知憲下達「一定要贏」指令！兄弟驚險逆轉　平野坦言壓力很大

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平野惠一過去曾和金本知憲在同時期效力日職阪神虎隊，因為向他學習很多東西，所以稱他是自己的師父、恩人。然而，兩人獨特的相處模式，也讓平野惠一形容他「很可怕」，更在見到金本知憲前，直呼好緊張。
平野惠一在賽後採訪時，透露：「金本知憲在賽前其實有跟他說，今天一定要給我贏球，畢竟是師父，所以被師父這樣講以後，有很大的壓力。」不過回歸到教練身份，他表示：「進入比賽後，想到有這麼多觀眾，也想說要打出一場好的比賽，帶著這樣的心情去比賽。」
兄弟逆轉勝 平野：真的很開心
兄弟在前6局都以1：2落後統一獅，直到7局下才靠著安打串連追平比分，甚至完成逆轉超前，最終以6：2收下勝利。平野惠一談到贏球，表示：「雖然是個人的部分，但在師父的面前，可以打贏比賽，而且給他看了一場好比賽，真的很開心。」
最後，平野惠一也對金本知憲此次來當開球嘉賓表示感謝，因為自己過去真的是被他拉拔上來的，所以一直抱持著想報恩的心態。看到進場人數寫下紀錄，也很謝謝球迷們的支持，希望以後可以有更多球迷進場支持。
金本知憲小檔案：
綽號：平成鐵人、兄貴（アニキ）
出生日期：1968年04月03日（56歲）
身高體重：180公分 88公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：外野手
出生地點：日本廣島縣廣島市南區青崎（韓國裔）
最高學歷：日本東北福祉大
職棒選秀：1991年日本職棒選秀會廣島東洋鯉魚隊第四指名
婚姻狀態：離婚、婚前歸化日本籍
學歷：
廣島市立青崎小學校
廣島市立大州中學校
廣陵高等學校
東北福祉大學（明治神宮出場：1988年～1991年）
經歷：
日本職棒廣島東洋鯉魚隊（1992年～2002年）
日本職棒阪神虎隊（2003年～2012年）
野球解說者、評論家
日本職棒阪神虎隊一軍監督（2016年～2018年）
以上資料參考：台灣棒球維基館