赴日旅遊超夯！「日本旅遊城市」人氣TOP6出爐 大阪只排第三名
隨著新冠疫情解封，許多台灣人在假期安排出國旅遊，又因為日幣瘋狂貶值，日本成為旅遊首選國家。不過，日本許多城市都各有特色，到底大家最愛去哪裡玩呢？《Social Lab社群實驗室》就整理出「日本旅遊地區」熱門排行榜，前三名分別就是東京、京都以及大阪。
記者賴禹妡／綜合報導
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近3個月內「日本旅遊地區」話題的網路聲量表現，觀察近三個月網友針對「日本旅遊地區」的相關話題討論。其中可以發現，「東京」最受到網友熱議。
無論是東京迪士尼、三麗鷗彩虹樂園等充滿童年色彩的主題樂園，都是眾人日本旅遊首選景點。還有內行人分享東京旅遊小撇步，「住在錦糸町旁，保證一站購足補足，且商店都在步行可到的距離內」、「麻布台之丘33樓免費展望台看東京鐵塔」。
不只是東京，京都、大阪也受到不少網友討論，由於地理位置相近，許多人會乾脆安排漫遊關西的行程，卻對大阪的都市魅力與京都的古剎之美難以取捨。眾多網友建議，「想採買、玩樂園就在大阪，想找景點玩就去京都。」、「看個人，想體驗文化、風景、古蹟就排京都」。
另外，北海道也成為台灣人想一賞雪景的絕佳選擇，除了美景外更有美食相伴，不少老饕大力推薦「松葉蟹香甜可口」、「去年年底朋友去北海道就推薦我這款烤布蕾冰淇淋，後來我帶孩子回日本也愛上」，讓北海道成為熱門排行榜第四名。