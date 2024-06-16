義美草莓霜淇淋聖代買一送一！牛奶冰棒8折　週年慶19門市大放送

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◾️限時加碼「買一送一」
6月15日至6月17日：草莓牛奶霜淇淋聖代「買一送一」
6月18日至6月20日：IRIS72%巧克力磚形盒「買一送一」
提醒大家，會員不再享95折；部份門市無販售現煮咖啡及霜淇淋，依各門市現場販售為主。
◾️6月15日至6月20日精選好康商品優惠
指定「安心速拌麵/拌麵線3入系列」單件9折、任二件8折
指定「生醫乳清蛋白飲袋裝系列」任二件8折
指定「純豬肉鬆130g系列(原味/海苔芝麻/肉脯)」第二件6折
指定「高媽媽廚房系列」單件85折
指定「生醫益生菌系列」單件85折
指定「堅果系列」單件85折
指定「盒裝牛奶冰棒系列」單件8折
提醒大家，兩件優惠活動限同系列、同價位商品；優惠品項以活動DM為主。
◾️義美自製品「全面88折」！會員再享95折
6月21日至6月24日期間，義美自製品「全面88折」，更大方的是，會員還能再享95折優惠！提醒大家，如商品優惠價已低於88折，則以優惠價計算；依各門市現場販售為主。
◾️義美6月聯合週年慶19間指定門市：
台北青年、復興南、大公館、台北巨蛋、二一六巷、江子翠、新莊幸福、集賢、正義北、桃園大業、竹北光明、大里、公益、鹿港秀傳、嘉義中山、台南成功、高雄大昌、高雄小港、宜蘭門市，共19間指定門市聯合週年慶，所有優惠僅以現售為主。
📌麥當勞6月優惠！歡樂送大薯、OREO冰炫風共5款「買一送一」
2024麥當勞6月最新「買一送一」優惠，即日起至7月9日止（或送完為止），麥當勞歡樂送大推5款「買一送一」優惠，通通半價爽吃35天。只要使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，消費滿38元起，輸入優惠代碼「FREE」，爽吃大薯、OREO冰炫風、蘋果派、經典那堤(冰/熱)買1送1（5擇1）都「買一送一」。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。