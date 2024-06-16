高溫直飆36度！iPhone沒防曬小心「換新機」 官方示警注意2件事
今（16）日全台各地高溫普遍落在攝氏32至34度，台北市預報體感溫度更是飆到攝氏41度，外出除了要記得防曬，iPhone也要避免曝曬才行，才不會提早換機。蘋果官方提醒，iPhone最佳使用溫度是35度以下，長期在極高溫環境下使用，會影響電池健康度的永久損害，也就是電池用沒多久就沒電，續航力衰退，想要iPhone多戰幾年，iPhone的使用環境還是要多注意才好，不然可能要「代代換新」機了。
記者周淑萍/綜合報導
氣象署表示，今天受西南風影響，預估今天各地高溫約攝氏32至34度，同時針對花蓮、台東發布「高溫資訊」，此外，台北市由於地形因素，體感溫度最高可達41度，其它各地也有攝氏31至40度，民眾除了注意防曬，手機的使用環境也應該特別留意。
iPhone 最適合使用的溫度是0~35度，意味著只要氣象局發出36度的「黃色」高溫燈號時，iPhoen 就要避免長時間曝曬，蘋果官網指出，用戶應該避免將iPhone暴露在高於35度的環境中，因高溫可能會永久損害電池的蓄電量，也就是「電池健康度」，一旦損害，即使充飽電也無法長時間供電，續航力受到影響。
此外，充電也是容易讓iPhone 溫度提高的原因，應該避免在高溫下充電，以及邊充邊滑手機。建議可以開啟「最佳化電池充電」，能降低電池老化程度，當電池超過建議溫度時，軟體會限制充電超過 80％，藉此保護內部零件。
同時手機殼也會有影響，如果覺得每次充電就會出現過熱反應，也可以檢視自己的手機殼是不是太厚或是散熱不良，可以把手機從手機保護套中取出，才不會讓手機溫度持續提高，進而影響了使用壽命。同時提醒，電池屬於消耗品之一，還是會有使用年限，當電池健康度下降到80％以下，就會建議換電池來維持使用的順暢性。