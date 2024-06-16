台灣之光！模型師赴波蘭Kontrast模型塗裝展 勇奪「5金2銀」
台灣之光再+1！多位台灣模型塗裝好手，在6月初遠赴波蘭參加2024年「Kontrast模型塗裝展」，表現相當優異，共斬獲5面金牌、2面銀牌，以及全場最佳賽博朋克（Cyberpunk）特別獎、人形NOVA特別獎。駐波蘭代表處大使吳尚年代表政府轉致總統賴清德賀電，欣見台灣選手為國爭光，期待未來持續在世界舞台上大放光彩。
記者黃韻文／綜合報導
台灣選手施淂仁以作品「Garrosh Hellscream」榮獲一般組大比例人形金牌及大比例人形NOVA特別獎，另一作品「Slide」則獲得小比例人形銀牌，更以作品「The Last of Us」及「Boudicca」分別贏得一般組歷史人形金牌及一般組場景敘事金牌，囊括各大獎項。
關天童以「C.O.R.A」獲得人形塗裝大師組金牌及全場最佳賽博朋克特別獎，另兩件作品「I AM KROOT」及「Harbinger of Decay」分別榮獲小隊大師組金牌及場景敘事大師組銅牌獎。
選手陳頌以波蘭奇幻小說《獵魔士》中Ciri為原型創作作品，獲得人形塗裝大師組銀牌；選手李永丞則以「Mosquito」取得雕刻大師組銅牌。
波蘭Kontrast模型塗裝展成立於2021年，是波蘭最大型模型塗裝賽事之一，本屆共有近500位來自世界各國好手、超過1400件作品參賽。台灣代表的作品在本次國際比賽大放異彩，贏得多項殊榮，更以行動力走向國際，為台灣在國際模型界上提高能見度。