「太保勇士」加持！嘉義高鐵土地行情飛天　太保市土地飆漲近6成

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住商機構根據實價登錄，盤點嘉義市、太保市及朴子市周邊，都市計畫用的住宅土地平均價位。其中，太保市於2019年1~5月時，平均土地單價約6.5萬元，而到了2024年1~5月，平均土地單價漲至10.3萬元，價格漲幅高達59.6%。
太保利多不斷 台糖土地標售單價創新高
住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，在半導體產業鏈傳出將進駐嘉義科學園區之後，加上華泰名品城OUTLET去年底確定將設於高鐵站前，讓太保、朴子一帶土地買氣與價格齊漲。其中，太保區域土地單價過去長期維持每坪10萬元以下，近期則已站穩單價1字頭，甚至4月時台糖於嘉義縣治特區的土地標售案，每坪更飆破35萬元大關。
觀察嘉義高鐵站周邊行政區，除了太保市之外，例如嘉義市、朴子市等，土地行情近期也有2~3漲幅，賴志昶分析，太保、朴子一帶除近期傳出半導體大廠進駐消息，過去已有馬稠後產業園區、高鐵嘉義站特區以及嘉義縣治特區等開發案，生活機能規劃逐漸健全，區域吸引知名建商投資新案，且銷售速度與單價皆創佳績，加深區域內購屋族群進場的信心。
惟近期央行啟動信用管制，尤其針對投資族群，且適逢全球進入總統大選年，中東局勢更發生變化，世界政經局勢詭譎多變，物價波動恐牽動國內房地產市場，購屋者若非自住需求，而為卡位進場置產，需慎防產業規劃生變，或遭遇房市黑天鵝。