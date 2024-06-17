柯敬賢自曝被大谷翔平圈粉理由！盼4年登大聯盟　和偶像同場出賽

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柯敬賢是繼陳金鋒、郭泓志、胡金龍、曹錦輝、倪福德、陳品捷、李振昌、林暉盛、鄭浩均之後，第10位加入道奇的台灣球員，同時，也是道奇簽下的第4位台灣野手。記者會上，道奇球團送上驚喜影片，邀請總教練羅伯茲（Dave Roberts）和柯蕭（Clayton Kershaw）、山本由伸等球星送上祝福，柯敬賢表示自己事前完全不知道，很感謝球團準備的驚喜。
在記者會中，柯敬賢表示：「從小看棒球，就很喜歡道奇，因為是個強隊，而且有很多很明星球星。」同時，柯敬賢也透露，自己小時候很喜歡的球員是中外野手Cody Bellinger，不過他已轉戰芝加哥小熊，而現在的偶像則是日籍「二刀流」球星大谷翔平。
打臉「高中生」說法 成為心中偶像
談到能夠和道奇隊簽約，柯敬賢表示：「知道可以和道奇簽約時，非常開心，因為可以到自己喜歡的球隊打拼。」他也不忘霸氣喊出自己的目標：「希望可以在4年內上到大聯盟，和偶像大谷翔平一同上場。」
當媒體問到為何喜歡上大谷翔平時，柯敬賢表示：「因為他在剛去大聯盟的時候打不好，被很多人說是高中生。但是他就是不斷加強自己、突破自己，然後讓那些人看到，他不是高中生而已。」是成為自己心目中偶像的最大原因。
柯敬賢小檔案：
出生日期：2006年08月11日（17歲）
身高體重：190公分 89公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：138 km/h
出生地點：中華民國高雄市（父親為台灣原住民、母親為南非人）
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2024年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員
親屬關係：林維恩的表弟
經歷：
高雄市復興國小少棒隊
高雄市七賢國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
美國職棒洛杉磯道奇隊（小聯盟，2024年～）
以上資料參考：台灣棒球維基館