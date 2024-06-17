山本由伸、柯蕭驚喜祝賀！柯敬賢簽約金2,427萬　正式加盟道奇隊

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簽約記者會現場，道奇球團的多位長官、球探都到場，包含國際球探副總Ismael Cruz、球團編成部副總Galen Carr、環太平洋區球探部長 Jon Deeble以及國際部台灣區球探 Allen Lin。Jon Deeble在致詞時表示，很感謝平鎮高中提供很多支援，讓球團可以近距離觀察他。
Jon Deeble接著說道，在柯敬賢14歲時，台灣區球探Allen Lin打電話給他，告訴他必須來台灣看看看柯敬賢。他進一步指出，柯敬賢是一名非常特別的球員，不僅身材、打擊力量優異，作為中外野手，也有很好的傳球臂力。打擊部分，也有很好的本壘板紀律，能夠忍住壞球。
身體素質突出 偶像是大谷
柯敬賢的父親為原住民阿美族出身，母親為南非人，身體素質突出，身高190公分、89公斤，國小就讀高雄復興國小，國中就讀七賢國中，不過高中轉到桃園平鎮高中就讀，逐漸成熟的打擊技巧和先天的身體素質，讓他進入高中後在打擊端展露頭角。
去年參與U18世界盃時，面對各國頂尖好手，展現出高水準的表現，更獲得當屆賽事的最佳外野手。同時，在近期有號稱「台灣甲子園」的玉山盃中，也代表桃園市參賽，在四強賽、總決賽都有開轟和關鍵安打表現，幫助球隊拿下總冠軍。日前接受媒體訪問時也透露，自己很喜歡道奇球星大谷翔平，並說：「他是我的偶像。」很開心可以跟他同隊。
和林維恩同年旅外 兩人盼對決
柯敬賢從小就跟著爸爸和哥哥打棒球，一直把「將前進美國職棒」當作人生目標與志向，是名自律且勤奮的選手。值得一提的是，前日和奧克蘭運動家隊以130萬美元（約合4,200萬元台幣）簽約的平鎮高中左投林維恩，其實和柯敬賢有血緣關係，要喊他一聲「表哥」。
林維恩在加盟記者會中，也特別喊話：「一起加油，巔峰相見！」，而柯敬賢則回應：「希望到時候在最高的層級，第一個遇到的投手是你。」
柯敬賢小檔案：
出生日期：2006年08月11日（17歲）
身高體重：190公分 89公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：138 km/h
出生地點：中華民國高雄市（父親為台灣原住民、母親為南非人）
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2024年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員
親屬關係：林維恩的表弟
經歷：
高雄市復興國小少棒隊
高雄市七賢國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
美國職棒洛杉磯道奇隊（小聯盟，2024年～）
以上資料參考：台灣棒球維基館
台灣球員旅外簽約金一覽表：
1999 曹錦輝 落磯 220.0萬美金
2012 林子偉 紅襪 209.0萬美金
2000 王建民 洋基 201.0萬美金
2013 曾仁和 小熊 170.0萬美金
2002 羅錦龍 落磯 140.0萬美金
2024 林維恩 運動家 135萬美金
1999 郭泓志 道奇 125.0萬美金
2020 陳柏毓 海盜 125.0萬美金
2023 林盛恩 紅人 120.0萬美金
2019 劉致榮 紅襪 75.0萬美金
2018 張景淯 水手 72.8萬美金
2004 黃佳安 水手 70.0萬美金
1999 陳金鋒 道奇 68.0萬美金
2016 宋文華 教士 67.5萬美金
2023 李晨薰 巨人 65.0萬美金
2021 林昱珉 響尾蛇 52.5萬美金
資料來源：台灣棒球維基館