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房市／104雇主品牌大賞！信義房屋獲「最佳吸引力」獎

▲信義房屋獲頒104人力銀行首屆雇主品牌大賞「最佳吸引力獎」肯定。（圖／信義房屋提供）
▲信義房屋獲頒104人力銀行首屆雇主品牌大賞「最佳吸引力獎」肯定。（圖／信義房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

求職網站104人力銀行公布首屆雇主品牌大賞，緯創、統一超商、信義房屋等指標企業榮獲最佳吸引力獎肯定，該獎項表彰用心經營「雇主品牌」的企業，不僅在人力資源市場上獲得更高的知名度及人才吸引力，進而使企業在招募時能夠脫穎而出，吸引更多潛力人才。

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104人力銀行指出，根據求職求才資料庫顯示，平均每個工作機會僅有0.5位求職者申請，顯示台灣正面臨史上最嚴重的人才短缺時期。當前所有企業皆面臨著招募和留住人才的雙重挑戰。雖然服務業在「人才吸引力」上不及科技業，但大型服務業因其規模優勢，較能與同級科技企業競爭吸引人才。為了提高「人才吸引力」，九成企業積極利用社群平台經營，展示員工價值主張和企業動態成果。

過去《網路溫度計DailyView》就曾調查顯示，新鮮人求職時最在意的十大條件中，前三名分別公司福利、職涯發展、薪資待遇，可見新鮮人已不再將薪資待遇列為首選考量，取而代之的是企業是否能提供良好的職涯發展及多元化的福利項目。

信義房屋人力資源部馮昌俊協理表示，連續30年入選天下2000大企業調查的信義房屋，一直以來秉持「以人為本」核心理念，致力於提供優質且人性化的公司福利，滿足員工在不同生活階段的需求，包含提供優於法令的精緻健檢方案、每年一天給薪志工假、第二胎十二萬生育補助、房仲業界首創「信福幣」彈性福利，可用於支付健康檢查、子女托育、購買電動機車、運動健身，或參與學習課程等，等同於每年加薪1至1.5萬元。

信義房屋以「造局者」為號召，傾注資源吸引及培育優秀人才，更以多元化的福利善待人才，期許每位夥伴能在工作中發揮創造力和潛能，展現「擴張小宇宙，成就大理想」的態度，實踐「先義後利」和「正向思考」的文化。為提升員工的幸福感，信義房屋提供富有競爭力的薪酬福利、多元的學習資源和系統化的訓練制度，並打造透明平等、信任與關愛的職場環境，建立共融、多贏、永續的企業文化。

職涯發展方面，信義房屋為員工提供透明且多元的職涯發展機會，除了有外訓補助、考取不動產經紀人證照補助、證照加給獎金、企業內部專業講師與師徒制雙軌並行，為員工提供全方位的培訓和發展機會，升遷制度公平透明，不論資歷，只論實力。此外，信義房屋提供多元學習機會，包括語言、金融理財及管理技能等課程，幫助員工吸收各領域的新知識，成為多工能者。

薪資部分，信義房屋採優於業界薪資惜才任用，業務職同仁年薪平均數可達120萬元，內勤幕僚（不含高階主管與經理人）年薪平均數約為80萬元，無論是業務或幕僚工作，薪資結構均具有市場優勢。信義房屋表示，透過具優勢的薪獎福利制度，與具體落實集團照顧各利害關係人的經營理念，加上全台直營的規模，無論市場景氣如何變動，也能確保每位同仁都可以擁有穩定的生活，得到完善的照顧。信義房屋也承諾，持續致力優化薪資、福利、培訓發展，希望成為同仁背後最有力的支持，在信義房屋成就自己的永續職涯。
 

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