預售屋買氣超熱！預售即時揭露後首見 連兩月「成交1.3萬件」
預售市場買氣暢旺，根據實價預售揭露資料顯示，4月預售揭露單月1.38萬件，連續兩個月都超過1.3萬件，是預售實價即時揭露以來首見，若排除去年6月平均地權條例前的上車潮，則4月預售揭露量也創下單月新高，前四月預售總銷售金額高達7900億元，反映預售市場當前的買氣熱絡狀況。
家庭消費中心／綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售市場銷售狀況火熱，許多地方都頻傳預售案人氣爆滿，從預售揭露也可發現去年10月開始除了農曆期間，每個月的揭露量都超過1萬戶，從過去經驗來看單月萬戶是市場熱絡，但單月1.2萬戶則代表市場非常火熱，3、4月單月都超過1.2萬戶，就可以看出各地預售熱銷狀況，且除了北市因為單價與總價較高，其他區域有些搭配建商低自備或降低坪數等規劃，都衝出不錯銷售成績。
統計顯示，今年4月預售揭露1.38萬件，主要都會區除了北市以外，都繳出年增的表現，新北市4月揭露2341件，年增43.2%，桃園市2735件年增51.6%，新竹縣市831件年增48.7%，台中市成為4月預售冠軍，2941件年增81.9%，台南市1299件年增16%，高雄市1366件年增46.7%。
曾敬德表示，主要都會區除了北市以外表現整齊，也可解讀這波預售熱潮幾乎出現在全台各地，除了北市高單高總價市場呈現個案表現慢慢賣外，北市以外的預售市場表現火熱，即使平均地權條例上路杜絕換約買氣，但自用與置產型買盤仍表現強勁。