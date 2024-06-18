泰國曼谷房價僅台北1半！徐小可買千萬房收租　專家警告5隱藏成本

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碩盛國際不動產創辦人暨執行長陳復宇表示，在泰國深耕10年的房產代銷經驗，讓他發現隨著市場熱度升溫，台灣人到泰國買房的熱潮被推到了高峰。他進一步分析，在泰國買房，長期持有的相關稅賦不高，房屋大多數為永久產權，可以繼承，且為實坪制，買房總價不會被公設面積吃掉，也不用另外購買停車位。此外，由於今年以來亞幣競貶，對美金持有者來說，形成兑泰銖的匯率優勢，不失為到泰國投資、旅遊的好時機，但同時也有三大眉角要注意。
陳復宇分享，儘管泰國房地產市場十分吸引人，但到泰國買房不能只看價格便宜，曼谷的租金投報率穩定約有5至6%水平，但買房還需稅費、仲介費、代租代管費、可能的維修費、看房旅費等，要留意隱形成本吃掉獲利的比例。
另一方面，曼谷新房子一直在蓋，但並非所有地段和項目都適合外國投資者，外圍地區即便有捷運站，但租客群體的消費能力無法與市中心相比，可能導致租金行情低於預期。
第三、泰國並不適合短進短出，短線交易的稅賦較高，且所謂的「轉紅單」對外國人更是難行得通，建議採取長期持有收租或自住的策略。
陳復宇提醒，投資是非常個人化的過程，每個人的情況和需求都不同。因此，在考慮到泰國房地產市場時，應該謹慎評估自己的情況和風險承受能力，避免盲目跟風。